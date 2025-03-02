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Кубок Англии
Борнмут
01.03.2025 17:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2025, 07:31 |
274
0

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4). На грани вылета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии 2024/25

02 марта 2025, 07:31 |
274
0
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4). На грани вылета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Адони Ираолы были на грани вылета. Вулвз побеждали 4:3 в серии и к мячу подошел Мэтт Доэрти, которому нужно было забить, чтобы вывести свою команду в следующую стадию.

Однако он не справился с поставленной задачей, затем Льюис Кук сравнял, Бубакар Траоре из состава волков смазал, а точку в матче поставил Луис Синистерра.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта

Борнмут – Вуверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Эванилсон, 30 – Кунья, 60

Удаление: Кунья, 120

Видеообзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Синистерра (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Кук (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тоте Гомеш (Вулверхэмптон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Данго Уаттара (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Нето (Вулверхэмптон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
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Борнмут Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу удаление (красная карточка) серия пенальти Матеус Кунья Эванилсон видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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