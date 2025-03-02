1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.

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Подопечные Адони Ираолы были на грани вылета. Вулвз побеждали 4:3 в серии и к мячу подошел Мэтт Доэрти, которому нужно было забить, чтобы вывести свою команду в следующую стадию.

Однако он не справился с поставленной задачей, затем Льюис Кук сравнял, Бубакар Траоре из состава волков смазал, а точку в матче поставил Луис Синистерра.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта

Борнмут – Вуверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Эванилсон, 30 – Кунья, 60

Удаление: Кунья, 120

Видеообзор матча: