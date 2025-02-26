В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

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Борнмут

В последних четырех матчах «Бормут» потерпел три поражения. Причем два из них в последних двух турах. Команда дома проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) и в гостях уступила «Брайтону» (1:2). В турнирной таблице «Борнмут» идет на седьмом месте. В предыдущем раунде Кубка Англии «Борнмут» встречался в «Эвертоном» и одержал победу со счетом 2:0.

Вулверхэмптон

В чемпионате Англии «Вулверхэмптон» чередует победы и поражения. В последнем туре команда в домашнем матче проиграла «Фулхэму» (1:2). «Вулверхэмптон» оторвался от зоны вылета на 5 очков и идет на 17 месте. Но в безопасности команда себя чувствовать пока не может. В 1/16 Кубка Англии жребий свел «Вулверхэмптон» с «Блекберном». «Волки» победили 2:0, забив оба мяча в первом тайме.

Личные встречи

В этом сезоне команды уже сыграли два поединка в АПЛ. В первом «Борнмут» выиграл 4:2. Вторая встреча проходила 22 февраля и закончилась победой «Вулверхэмптона» 1:0.

«Борнмут» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,43 гола за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Хилл, Кристи, Адамс, Брукс, Сэменьо, Клюйверт, Уаттара.

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Буэно, Доэрти, Гомес, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Нето, Белльгард, Мунеци.

Прогноз

«Борнмут» захочет отомстить за поражение. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.