Украина. Премьер лига01 марта 2025, 21:13 |
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Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»
Назарина доволен победой над Александрией
01 марта 2025, 21:13 |
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Хавбек Шахтера Егор Назарина после победы 3:0 над Александрией в матче УПЛ оценил чемпионскую гонку, где команда отстает от Динамо на 8 очков при игре в запасе.
«Самое важное, что прямого конкурента обыграли 3:0. Сейчас результат – самое важное. Раньше часто пропускали в конце, а сейчас вот во втором тайме забили три гола».
«Отставание от Динамо? Все от нас зависит. Нужно самим побеждать, а не смотреть на конкурентов. В конце сезона мы посмотрим, кто на каком месте в таблице», – сказал Назарина.
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