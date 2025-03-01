Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»

Хавбек Шахтера Егор Назарина после победы 3:0 над Александрией в матче УПЛ оценил чемпионскую гонку, где команда отстает от Динамо на 8 очков при игре в запасе.

«Самое важное, что прямого конкурента обыграли 3:0. Сейчас результат – самое важное. Раньше часто пропускали в конце, а сейчас вот во втором тайме забили три гола».

«Отставание от Динамо? Все от нас зависит. Нужно самим побеждать, а не смотреть на конкурентов. В конце сезона мы посмотрим, кто на каком месте в таблице», – сказал Назарина.