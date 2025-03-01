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  4. Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 21:13 |
507
0

Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»

Назарина доволен победой над Александрией

01 марта 2025, 21:13 |
507
0
Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Хавбек Шахтера Егор Назарина после победы 3:0 над Александрией в матче УПЛ оценил чемпионскую гонку, где команда отстает от Динамо на 8 очков при игре в запасе.

«Самое важное, что прямого конкурента обыграли 3:0. Сейчас результат – самое важное. Раньше часто пропускали в конце, а сейчас вот во втором тайме забили три гола».

«Отставание от Динамо? Все от нас зависит. Нужно самим побеждать, а не смотреть на конкурентов. В конце сезона мы посмотрим, кто на каком месте в таблице», – сказал Назарина.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия Егор Назарина
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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