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Португалия
01 марта 2025, 21:34 | Обновлено 01 марта 2025, 21:35
1192
1

«Его жестоко избили». Экс-игрок Бенфики недоволен игрой Трубина

Педро Энрикеш выразил разочарование в украинце

01 марта 2025, 21:34 | Обновлено 01 марта 2025, 21:35
1192
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«Его жестоко избили». Экс-игрок Бенфики недоволен игрой Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший португальский футболист Педро Энрикеш поделился мнением относительно украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Я не знаю, пойдет ли Бруну Лаже на такой риск, чтобы выпустить Самуэла Соареша в стартовом составе в матче с «Барселоной». Я не думаю, что у него есть для этого нужные качества.

Но я также вижу, что Трубин не достиг того уровня, на который я рассчитывал. Он не славится своей игрой ногами. И эта проблема по-прежнему актуальна для «Бенфики». Это не сработало.

Трубин пережил не лучшие моменты, он был жестоко избит. Соареш же хорошо сыграл в обоих матчах. Ему не пришлось много работать, но такова жизнь», – сказал бывший футболист в эфире Sport TV.

Энрикеш выступал за «Бенфику», «Порту» и другие менее известные клубы. Он был игроком молодежной сборной Португалии.

Ранее бывший голкипер «Шахтера» подробно объяснил, в чем проблема в игре Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Бруну Лаже
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Serhii P.
Нехай цей "експерт" проаналізує, чому він виступав за «Бенфіку», «Порту» та молодіжну збірну Португалії, а в головну збірну його так і не викликали 
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