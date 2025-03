В субботу, 1 марта, прошел матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева победили со счётом 3:1.

На 38-й минуте забил украинец Максим Таловеров, горожане отыгрались на 45+1-й. На 76-й минуте чемпионы Англии вышли вперед – дубль оформил Нико О'Райли. Все вопросы о победителе матча снял Кевин де Брюйне на 90-й.

Кубок Англии. 1/8 финала, 1 марта.

Манчестер Сити – Плимут – 3:1

Голы: О'Райли, 45+1, 76, Кевин де Брюйне 90 – Таловеров, 38.

ГОЛ! Таловеров, 38 мин, 0:1

MAXIIIIIIIIIIIIIIII 🤯



Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City 😮



Just look at the limbs in the away end 💚#EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025

ГОЛ! О'Райли, 45+1 мин, 1:1

He's one of their own 🩵



Nico O'Reilly heads in for @ManCity just before half-time#EmiratesFACup pic.twitter.com/r76nH09AeU — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025

ГОЛ! О'Райли, 76 мин, 2:1

Nico O'Reilly at the double for @ManCity! 🤩



All his teammates came to celebrate with the youngster! 🩵#EmiratesFACup pic.twitter.com/4NXr6SCj5M — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025

ГОЛ! Де Брюйне, 90 мин, 3:1