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Кубок Англии
Манчестер Сити
01.03.2025 19:45 - : -
Плимут
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Англия
27 февраля 2025, 21:22 |
191
0

Манчестер Сити – Плимут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 1 марта в 19:45 по Киеву

27 февраля 2025, 21:22 |
191
0
Манчестер Сити – Плимут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Плимут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

Единственной возможностью для «Манчестер Сити» скрасить неудачный сезон остается победа в Кубке Англии. И жребий пока благоволит команде Гвардиолы. В 1/32 финала «Манчестер Сити» играл с клубом «Солфорд» и уничтожил соперника со счетом 8:0. В 1/16 финала «Манчестер Сити» встречался с «Лейтон Ориент». Непростой поединок закончился волевой победой «Манчестер Сити» (1:2). И теперь команда встретится с «Плимутом» - одним из аутсайдеров Чемпионшипа. В предыдущем матче АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Плимут

«Плимут» ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе. Со сменой тренера и приходом в команду украинского защитника Максима Таловерова «Плимут» смог уйти с последнего места и сейчас в турнирной таблице идет на 22 позиции. Таловеров отлично вписался в команду и несколько раз получал награду лучшего игрока в матче. «Плимут» плохо играет в гостях. Команда не одержала ни одной победы, но 5 раз сыграла вничью. В 17 матчах на выезде «Плимут» забил всего шесть мячей. Однако команда не так проста, как кажется. В предыдущем раунде Кубка Англии «Плимут» выбил из розыгрыша «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» – «Плимут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Плимута» в гостях составляет 0,35 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес, Мармуш, Нунес, Ковачич, Савио, Холанд, Доку.
  • «Плимут»: Азар, Шуч, Пухач, Катич, Таловеров, Хоутон, Рэнделл, Райт К., Хаял, Паульссон, Бунду.

Прогноз

«Манчестер Сити» уже не обременен участием в еврокубках и игрокам не нужно экономить силы. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
1 марта 2025 -
19:45
Плимут
Тотал больше 3,5 1,64 Сделать ставку
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Манчестер Сити Плимут Максим Таловеров Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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