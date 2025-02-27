В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Плимут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

Единственной возможностью для «Манчестер Сити» скрасить неудачный сезон остается победа в Кубке Англии. И жребий пока благоволит команде Гвардиолы. В 1/32 финала «Манчестер Сити» играл с клубом «Солфорд» и уничтожил соперника со счетом 8:0. В 1/16 финала «Манчестер Сити» встречался с «Лейтон Ориент». Непростой поединок закончился волевой победой «Манчестер Сити» (1:2). И теперь команда встретится с «Плимутом» - одним из аутсайдеров Чемпионшипа. В предыдущем матче АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Плимут

«Плимут» ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе. Со сменой тренера и приходом в команду украинского защитника Максима Таловерова «Плимут» смог уйти с последнего места и сейчас в турнирной таблице идет на 22 позиции. Таловеров отлично вписался в команду и несколько раз получал награду лучшего игрока в матче. «Плимут» плохо играет в гостях. Команда не одержала ни одной победы, но 5 раз сыграла вничью. В 17 матчах на выезде «Плимут» забил всего шесть мячей. Однако команда не так проста, как кажется. В предыдущем раунде Кубка Англии «Плимут» выбил из розыгрыша «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» – «Плимут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Плимута» в гостях составляет 0,35 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес, Мармуш, Нунес, Ковачич, Савио, Холанд, Доку.

«Плимут»: Азар, Шуч, Пухач, Катич, Таловеров, Хоутон, Рэнделл, Райт К., Хаял, Паульссон, Бунду.

Прогноз

«Манчестер Сити» уже не обременен участием в еврокубках и игрокам не нужно экономить силы. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.