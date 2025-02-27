01.03.2025 19:45 - : -
Кубок Англии27 февраля 2025, 19:14 |
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Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 01 марта матч 1/8 финала Кубка Англии
27 февраля 2025, 19:14 |
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В субботу, 01 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Плимут».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ПлимутСмотреть трансляцию
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