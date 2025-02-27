В субботу, 01 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция