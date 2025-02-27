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Кубок Англии
Манчестер Сити
01.03.2025 19:45 - : -
Плимут
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Кубок Англии
27 февраля 2025, 19:14 |
59
0

Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 01 марта матч 1/8 финала Кубка Англии

27 февраля 2025, 19:14 |
59
0
Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В субботу, 01 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Плимут
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Трансляция матча В эфире

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити смотреть онлайн Плимут
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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