Гвардиола оценил матч Ман Сити с Плимутом, в котором забил Таловеров

В субботу, 1 марта, прошел матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». На 38-й минуте забил украинец Максим Таловеров, однако этого оказалось мало – хозяева победили со счетом 3:1.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отдал должное «Плимуту» и прокомментировал сегодняшний матч.

«Большое уважение Плимуту за то, что доставили нам сегодня проблем. Они были невероятно организованы, но мы провели сегодня хороший матч. Мы пропустили гол, но после этого сыграли организованно. Я очень доволен нашей игрой.

Ни одна команда не была в полуфинале Кубка Англии пять-шесть раз подряд. Теперь мы будем бороться за трофей, смотреть жеребьевку, увидим, что дальше произойдет.

О'Райли? Похоже, что наши фулбеки умеют забивать голы! Это другой тип академического игрока. Он очень заметен и может играть на трех или четырех позициях. Я очень рад за него. Он нам очень помог.

Игра Кевина Де Брюйне сегодня? Он, пожалуй, один из 3-5 лучших игроков в истории этого клуба. Каждый раз, когда он хорошо выступает, я самый счастливый человек на планете. Он дал многое команде и мне. Сегодня он сыграл очень хорошо, но не знает, где он будет в следующем сезоне», – сказал Пеп.