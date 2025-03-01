Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Сити и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу горожан.

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Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле в старте и отыграл все 90 минут. На 38-й MAXI поразил ворота соперников, став единственным автором забитого мяча в составе своей команды в этой встрече.

Дубль у Ман Сити оформил 19-летний Нико О'Райли. А точку в матче на 90-й поставил Кевин де Брюйне, который забил после ассиста Эрлинга Холанда.

Соперника в четвертьфинале Кубка подопечные Пепа Гвардиолы узнают в воскресенье, 2 марта, когда пройдет жеребьевка следующей стадии турнира.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта

Манчестер Сити – Плимут – 3:1

Голы: О'Райли, 45+1, 76, де Брюйне, 90 – Таловеров, 38

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine