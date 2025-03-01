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Кубок Англии
Манчестер Сити
01.03.2025 19:45 – FT 3 : 1
Плимут
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Англия
01 марта 2025, 21:40 | Обновлено 01 марта 2025, 22:03
724
4

Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии

Горожане победили со счетом 3:1, дважды ворота команды Чемпиошипа поразил Нико О'Райли

01 марта 2025, 21:40 | Обновлено 01 марта 2025, 22:03
724
4
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Сити и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу горожан.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник гостей Максим Таловеров вышел на поле в старте и отыграл все 90 минут. На 38-й MAXI поразил ворота соперников, став единственным автором забитого мяча в составе своей команды в этой встрече.

Дубль у Ман Сити оформил 19-летний Нико О'Райли. А точку в матче на 90-й поставил Кевин де Брюйне, который забил после ассиста Эрлинга Холанда.

Соперника в четвертьфинале Кубка подопечные Пепа Гвардиолы узнают в воскресенье, 2 марта, когда пройдет жеребьевка следующей стадии турнира.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта

Манчестер Сити – Плимут – 3:1

Голы: О'Райли, 45+1, 76, де Брюйне, 90 – Таловеров, 38

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Плимут Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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ivankondrat96
Плімут і так в цьому розіграші Кубка Англії стрибнув вище голові. Вибили Ліверпуль, бились з Манчестер Сіті. Вболівальники команди ще довго цей сезон не забудуть 
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+2
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TolsTIyELF
Таловеров молодець, зрозуміло шо він повинен грати із Забарним. 
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MaximusOne
Один забив і один з під нього забили.
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0
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