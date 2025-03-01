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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 15:23 | Обновлено 01 марта 2025, 15:38
94
0

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Александрии

Матч 19-го тура УПЛ состоится 19 марта в 18:00 на Арене Львов

01 марта 2025, 15:23 | Обновлено 01 марта 2025, 15:38
94
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Александрии
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел подготовку к домашнему поединку чемпионата Украины с «Александрией», который состоится в субботу, 1 марта.

Команда Марино Пушича проводила тренировки во Львове.

Очередное занятие началось с посещения фитнес-центра, где игроки совершили активацию и получили нагрузку на разные группы мышц. Далее «оранжево-черные» работали уже непосредственно на поле, выполнив разминку и упражнения в группах по удержанию мяча, а основную часть времени посвятили работе над тактикой с фокусом на будущее противостояние. В общей сложности сессия длилась 1 час 15 минут.

Матч 19-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия» состоится в субботу, 1 марта. Встреча на «Арене Львов» начнется в 18:00.

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Александрии

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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