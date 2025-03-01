ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Виктор отличился в игре с Сельтой
В 15:00 начался матч чемпионата Испании между Жироной и Сельтой.
На 21-й минуте встречи гол забил украинский полузащитник Виктор Цыганков, который в удобной ситуации отправил мяч в пустые ворота.
Для Цыганкова, который в текущем сезоне пропустил много матчей из-за травм, это лишь второй гол в нынешнем чемпионате и первый с августа. Кроме того, у Виктора три результативные передачи.
Игрок, празднуя гол, достал меч, который посвящен фильмам Star Wars. Цыганков – фанат франшизы и ранее уже демонстрировал световой меч.
ВИДЕО ГОЛА Виктора Цыганкова в Telegram
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