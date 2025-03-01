Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Германия
01 марта 2025, 15:31 | Обновлено 01 марта 2025, 15:42
1285
5

ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч

Виктор отличился в игре с Сельтой

01 марта 2025, 15:31 | Обновлено 01 марта 2025, 15:42
1285
5
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 начался матч чемпионата Испании между Жироной и Сельтой.

На 21-й минуте встречи гол забил украинский полузащитник Виктор Цыганков, который в удобной ситуации отправил мяч в пустые ворота.

Для Цыганкова, который в текущем сезоне пропустил много матчей из-за травм, это лишь второй гол в нынешнем чемпионате и первый с августа. Кроме того, у Виктора три результативные передачи.

Игрок, празднуя гол, достал меч, который посвящен фильмам Star Wars. Цыганков – фанат франшизы и ранее уже демонстрировал световой меч.

ВИДЕО ГОЛА Виктора Цыганкова в Telegram

По теме:
Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Жирона – Сельта
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
МЕССИ: «Я перешел в ПСЖ после вынужденного ухода из Барселоны»
Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Сельта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01 марта 2025, 07:47 1
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны

Легендарный бразилец выделил Пеле

Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 марта 2025, 14:01 1
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 15:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 01.03.2025, 07:34
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Футбол | 01.03.2025, 11:54
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Футбол | 28.02.2025, 16:29
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Нарешті, проте навіть не враховуючи гол останні матчі почав нагадувати себе. Дай бог знову не зламатись 
Ответить
+1
Умник
Мог еще и Реалу забивать двойника дал. Жаль выше.
А так скорее всего его последнтй сезон в Жироне.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Yes!  Цыганков лучший! Только без травм, скоро сборная. 
Ответить
0
Night Watch
Расторгуев!  Вот вам ... меч.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 22
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем