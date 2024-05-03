Леоненко рассказал, что сделали бы фанаты УПЛ с нынешним Мудриком

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказал мнение о чемпионской борьбе в Украинской Премьер-лиге и сравнил ее силу с чемпионатом Англии, где за лондонский «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

– Что думаете о чемпионской гонке? Есть ли шанс у «Динамо» догнать «Шахтер»?

– Если «Шахтер» выигрывает, то уже будет чемпионом. Я об этом сказал еще в начале чемпионата. Одну команду уже точно устраивает ничья, поэтому игра может не получится – разбивай себе да играй от обороны, вот и все. Хотя это и не тактика «Шахтера». А «Динамо» не особо-то и умеет контролировать мяч. К сожалению, мастерства не хватает. Если бы я был на втором месте при Игоре Михайловиче, то лес бы изучал точно.

Посмотрите на «Ливерпуль». Там такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги. В АПЛ люди получают 100 тысяч фунтов в неделю, а делают ошибки, как у нас в УПЛ.

Как вы думаете, «Динамо» или «Шахтер» сейчас взяли бы Мудрика к себе за такие деньги? Вряд ли. Его бы уже наши фанаты съели. Так что чемпионат Англии ничем не лучше УПЛ, просто его интересней смотреть, потому что там люди рыгают и умирают, ошибки такие же как и у нас, просто за большие деньги, – заявил Леоненко.

Ранее Виктор Леоненко оценил планы Юрия Максимова относительно «Днепра-1».