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  4. «Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 12:59 | Обновлено 03 мая 2024, 13:01
506
4

«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ

Бывший футболист «Динамо» очень недоволен ситуацией

03 мая 2024, 12:59 | Обновлено 03 мая 2024, 13:01
506
4
«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ
Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко предположил, почему легендарного Анатолия Демьяненко недавно не пустили в Дом футбола, где базируется УАФ:

«Я звонил Анатолию, спрашивал, не бомбу ли он нес. Он ответил, что нет. Но, может, и соврал, раз его не пропустили в Дом футбола. Сейчас уже не Дом футбола надо называть, а Пентагон. Чтобы туда пройти, нужны магнитные карточки и заявление писать за полгода.

Почему не пустили Демьяненко? Глупости у нас хватает! Видимо, человек ничего не сделал для нашего футбола. Шева (Андрей Шевченко – прим.), наверное, забыл, что Демьяненко еще до него прославлял киевское «Динамо».

Это скандалище! Что может Демьяненко сделать в Пентагоне, чтобы его не пускать?! Мячи и кубки украсть хрустальные на первом этаже? Да у него своих больше, чем в Доме футбола. Поэтому эта ситуация выглядит очень глупо.

Я всегда буду поддерживать Шевченко и Реброва, но когда происходит такой позор, то.... Сергею Реброву, наверное, маловато звания главный тренер сборной и надо, чтобы он был еще вице-президентом УАФ. Ну ладно. Я сейчас Реброва буду называть вице-президентом, а не главным тренером».

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Дом футбола Анатолий Демьяненко Украинская ассоциация футбола Виктор Леоненко Андрей Шевченко Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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Умник
Сколько же зависти у человека.
Время все расставило по местам.
Тот кто пиво жрал а не работал над собой стал посмешищем.
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+2
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vh
Схоже Дем'яненка банально не пустили на парковку, бо він вже не є працівником УАФ. Таку драму з цього зробили...
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-1
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