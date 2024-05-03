«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко предположил, почему легендарного Анатолия Демьяненко недавно не пустили в Дом футбола, где базируется УАФ:

«Я звонил Анатолию, спрашивал, не бомбу ли он нес. Он ответил, что нет. Но, может, и соврал, раз его не пропустили в Дом футбола. Сейчас уже не Дом футбола надо называть, а Пентагон. Чтобы туда пройти, нужны магнитные карточки и заявление писать за полгода.

Почему не пустили Демьяненко? Глупости у нас хватает! Видимо, человек ничего не сделал для нашего футбола. Шева (Андрей Шевченко – прим.), наверное, забыл, что Демьяненко еще до него прославлял киевское «Динамо».

Это скандалище! Что может Демьяненко сделать в Пентагоне, чтобы его не пускать?! Мячи и кубки украсть хрустальные на первом этаже? Да у него своих больше, чем в Доме футбола. Поэтому эта ситуация выглядит очень глупо.

Я всегда буду поддерживать Шевченко и Реброва, но когда происходит такой позор, то.... Сергею Реброву, наверное, маловато звания главный тренер сборной и надо, чтобы он был еще вице-президентом УАФ. Ну ладно. Я сейчас Реброва буду называть вице-президентом, а не главным тренером».