Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 07:45 |
257
1

КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»

Опытный украинский тренер назвал фаворита на победу в сезоне 2023/2024

03 мая 2024, 07:45 |
257
1
КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»
ФК Колос. Руслан Костышин

Бывший тренер «Колоса» из Ковалевки Руслан Костышин в интервью Sport.ua назвал фаворита на чемпионство в этом сезоне.

– Как думаете, в текущей чемпионской гонке кому больше повезет?

– Кому именно повезет, не знаю. Затрудняюсь ответить. Если смотреть на качество игры, то «Шахтер» превосходит всех своих соперников.

– Не может ли случиться так, что ситуация относительно шансов на выигрыш золотых медалей может кардинальным образом измениться после очной дуэли «Шахтера» и «Динамо» через полторы недели?

– Пока все в руках донецкой команды. Четыре очка разрыва в ее пользу – уже немало. Другое дело, если бы перед встречей обоих наших грандов их было три. Тогда соперник мог бы рассчитывать только на то, что «Шахтер» споткнется. В футболе же разное случается. Следует учитывать, что «Динамо», так как и «Шахтера» в концовке чемпионата непростые матчи ожидают. «Горнякам», например, в предпоследнем туре будет противостоять «Днепр-1». А если предположить, что за три тура до завершения сезона 2023/24 в главном национальном дерби выигрывают динамовцы, то в психологическом плане для обоих соперников все может поменяться.

«Шахтер» и «Динамо» сыграли по 26 матчей в УПЛ в этом сезоне «Горняки» набрали 64 очка, «Динамо» – 60.

По теме:
Руслан Костышин назвал двух игроков Колоса с большим потенциалом
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Василий РУНИЧ: «У Александрии хороший и опытный тренерский штаб»
Руслан Костышин Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Футбол | 03 мая 2024, 07:50 1
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши

Хлань ждет вызов в сборную Украины

Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Теннис | 02 мая 2024, 18:53 3
Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга

Марта неудачно выступила в Мадриде, но конкурентки в рейтинге были не намного лучше

ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
Хоккей | 02.05.2024, 15:11
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Волейбол | 02.05.2024, 09:31
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Футбол | 03.05.2024, 01:59
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Костышин: в УПЛ по качеству и количеству подкупов судей и соперников ФК Крыса превосходит всех
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
01.05.2024, 20:34 2
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
01.05.2024, 14:43 8
Хоккей
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
01.05.2024, 08:01 2
Футбол
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем