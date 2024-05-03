КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»

Бывший тренер «Колоса» из Ковалевки Руслан Костышин в интервью Sport.ua назвал фаворита на чемпионство в этом сезоне.

– Как думаете, в текущей чемпионской гонке кому больше повезет?

– Кому именно повезет, не знаю. Затрудняюсь ответить. Если смотреть на качество игры, то «Шахтер» превосходит всех своих соперников.

– Не может ли случиться так, что ситуация относительно шансов на выигрыш золотых медалей может кардинальным образом измениться после очной дуэли «Шахтера» и «Динамо» через полторы недели?

– Пока все в руках донецкой команды. Четыре очка разрыва в ее пользу – уже немало. Другое дело, если бы перед встречей обоих наших грандов их было три. Тогда соперник мог бы рассчитывать только на то, что «Шахтер» споткнется. В футболе же разное случается. Следует учитывать, что «Динамо», так как и «Шахтера» в концовке чемпионата непростые матчи ожидают. «Горнякам», например, в предпоследнем туре будет противостоять «Днепр-1». А если предположить, что за три тура до завершения сезона 2023/24 в главном национальном дерби выигрывают динамовцы, то в психологическом плане для обоих соперников все может поменяться.

«Шахтер» и «Динамо» сыграли по 26 матчей в УПЛ в этом сезоне «Горняки» набрали 64 очка, «Динамо» – 60.