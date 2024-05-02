Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?

Уже давно ходят слухи о том, что 31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа впервые в сезоне выйдет в составе королевского клуба уже 4 мая в поединке 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

Бельгиец не играл на протяжении всей текущей кампании из-за травм. Теперь же Куртуа восстановился и готов возвращаться в ворота команды.

Как сообщает DefensaCentral, в четверг, 2 мая, «Реал» вернется к тренировкам в Мадриде, по итогам которых наставник «сливочных» Карло Анчелотти решит, сыграет ли Тибо с «Кадисом».

Источник также отмечает, что хорошая форма Куртуа может похоронить шансы Кепы Аррисабалаги выйти на матч в субботу. Судя по всему, вариант с украинским кипером Андреем Луниным даже не рассматривается.

Стоит предположить, что Анчелотти даст Андрею время отдохнуть перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».