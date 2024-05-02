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  4. Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Испания
02 мая 2024, 04:34 |
782
0

Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?

В ближайшее время Карло Анчелотти решит, кто будет играть против «Кадиса»

02 мая 2024, 04:34 |
782
0
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага, Тибо Куртуа, Андрей Лунин

Уже давно ходят слухи о том, что 31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа впервые в сезоне выйдет в составе королевского клуба уже 4 мая в поединке 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

Бельгиец не играл на протяжении всей текущей кампании из-за травм. Теперь же Куртуа восстановился и готов возвращаться в ворота команды.

Как сообщает DefensaCentral, в четверг, 2 мая, «Реал» вернется к тренировкам в Мадриде, по итогам которых наставник «сливочных» Карло Анчелотти решит, сыграет ли Тибо с «Кадисом».

Источник также отмечает, что хорошая форма Куртуа может похоронить шансы Кепы Аррисабалаги выйти на матч в субботу. Судя по всему, вариант с украинским кипером Андреем Луниным даже не рассматривается.

Стоит предположить, что Анчелотти даст Андрею время отдохнуть перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».

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Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Кадис
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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