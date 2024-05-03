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  4. Леоненко оценил, стоит ли Шапаренко 300 миллионов евро
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 13:48 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
2015
1

Леоненко оценил, стоит ли Шапаренко 300 миллионов евро

Бывший нападающий «Динамо» не видит футболистов в украинском футболе

03 мая 2024, 13:48 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
2015
1
Леоненко оценил, стоит ли Шапаренко 300 миллионов евро
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, стоит ли полузащитник «бело-синих» Николай Шапаренко 300 миллионов евро.

– В последнем интервью вы говорили, что не смотрите УПЛ.

– Так и есть. Мне важнее чемпионат мира по снукеру и Джиро д'Италия. В нашей стране, как такового, футбола нет. Вернее, он есть, но футболистов я не вижу.

– А Шапаренко? Суркис его оценивает в 300 миллионов евро.

– Игорь Михайлович так пошутил. А вдруг пройдет, как с Мудриком? Хотя после Михаила вряд ли будут кого-то хватать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешнее пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких. А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелом чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках? Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А здесь уже становится не смешно, согласитесь.

Ранее Виктор Леоненко поделился мнением о возможном уходе Юрия Максимова из «Днепра-1».

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Виктор Леоненко Николай Шапаренко Игорь Суркис Максим Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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Комментарии 1
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vazazh
В цьому випадку не погоджуюсь з Віктором. Відносно ціни - мабуть захмарна. Відносно Шапи, мабуть недооцінка. Дійсно, гравець з великою букви, але треба працювати над фізикою.
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