Леоненко оценил, стоит ли Шапаренко 300 миллионов евро

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, стоит ли полузащитник «бело-синих» Николай Шапаренко 300 миллионов евро.

– В последнем интервью вы говорили, что не смотрите УПЛ.

– Так и есть. Мне важнее чемпионат мира по снукеру и Джиро д'Италия. В нашей стране, как такового, футбола нет. Вернее, он есть, но футболистов я не вижу.

– А Шапаренко? Суркис его оценивает в 300 миллионов евро.

– Игорь Михайлович так пошутил. А вдруг пройдет, как с Мудриком? Хотя после Михаила вряд ли будут кого-то хватать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешнее пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких. А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелом чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках? Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А здесь уже становится не смешно, согласитесь.

Ранее Виктор Леоненко поделился мнением о возможном уходе Юрия Максимова из «Днепра-1».