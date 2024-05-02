Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»

Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес считает, что у тренера мадридцев Карло Анчелотти есть хорошая проблема – выбор между двумя сильными вратарями Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

«У Анчелотти есть проблема с вратарями, но это та проблема Лунина и Куртуа, которую хочет иметь любой тренер. Мало кто думал, что Лунин окажется топ-вратарем, который в состоянии выйти и сыграть в матче любого уровня. Куртуа вряд ли сыграет в полуфинале с «Баварией», но он явно может рассчитывать на финал, если команда туда выйдет».

«В команде такого уровня тренеру всегда приходится принимать несправедливые решения, потому что слишком много классных игроков. Сейчас в полуфинале лучший выбор Анчелотти – это Лунин. А через месяц в финале, если «Реал» там окажется, это может быть Куртуа. Если Тибо успеет сыграть пару матчей и показать, что он снова – лучший вратарь мира».

«В ином случае мы не должны волноваться из-за уровня Лунина», – сказал Каньисарес.

Куртуа, который в нынешнем сезоне дважды получал тяжелые травмы колена, уже восстановился и постепенно набирает форму.