03.05.2024 12:45 – FT 0 : 2
Украина. Вторая лига03 мая 2024, 13:55 | Обновлено 03 мая 2024, 14:07
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Реал Фарма – Скала, Чайка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
03 мая 2024, 13:55 | Обновлено 03 мая 2024, 14:07
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3 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 27-й тур, 3 мая
- 11:45. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
- 14:00. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
Турнирная таблица
11:45. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
14:00. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Фомин (Скала 1911).
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