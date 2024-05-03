Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Фарма – Скала, Чайка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Реал Фарма
03.05.2024 12:45 – FT 0 : 2
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 мая 2024, 13:55 | Обновлено 03 мая 2024, 14:07
114
0

Реал Фарма – Скала, Чайка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

03 мая 2024, 13:55 | Обновлено 03 мая 2024, 14:07
114
0
Реал Фарма – Скала, Чайка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE

3 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 27-й тур, 3 мая

  • 11:45. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
  • 14:00. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница

Турнирная таблица

​​11:45. Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый

14:00. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Фомин (Скала 1911).
По теме:
Богдан СЛЮБИК: «Александрия хочет и может хорошо атаковать»
ОФИЦИАЛЬНО. Слован расторг контракт со скандальным динамовцем
Леоненко оценил, стоит ли Шапаренко 300 миллионов евро
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Скала Стрый
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02 мая 2024, 16:13 2
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»

Каньисарес не ожидал, что Лунин будет играть на таком уровне

«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ
Футбол | 03 мая 2024, 12:59 4
«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ
«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ

Бывший футболист «Динамо» очень недоволен ситуацией

ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Теннис | 02.05.2024, 18:31
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Forza Парма! Как крестоносцы четвертый раз вышли в Серию А
Футбол | 03.05.2024, 13:05
Forza Парма! Как крестоносцы четвертый раз вышли в Серию А
Forza Парма! Как крестоносцы четвертый раз вышли в Серию А
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Футбол | 03.05.2024, 07:44
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 60
Футбол
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 39
Волейбол
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
02.05.2024, 21:03 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
02.05.2024, 15:11 3
Хоккей
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
01.05.2024, 14:43 8
Хоккей
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем