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Чемпионат Украины
Реал Фарма
03.05.2024 12:45 – FT 0 : 2
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
03 мая 2024, 22:09 | Обновлено 03 мая 2024, 22:11
96
0

Вторая лига. Скала обыграла Реал Фарму и вышла на 5-ю позицию

В другом матче игрового дня Чайка и Нива Винница разошлись миром

03 мая 2024, 22:09 | Обновлено 03 мая 2024, 22:11
96
0
Вторая лига. Скала обыграла Реал Фарму и вышла на 5-ю позицию
ФК Скала

3 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.

Скала обыграла Реал Фарму (2:0) и вышла на 5-ю позицию.

В другом матче игрового дня Чайка и Нива Винница разошлись миром (0:0).

Вторая лига. 27-й тур, 3 мая

Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый – 0:2

Голы: Фомин, 29, Лисовык, 90+5

Чайка П.Борщаговка – Нива Винница – 0:0

Турнирная таблица

Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый

Чайка П.Борщаговка – Нива Винница

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Фомин (Скала 1911).
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Скала Стрый Нива Винница Реал Фарма Чайка Петропавловская Борщаговка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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