03.05.2024 12:45 – FT 0 : 2
Украина. Вторая лига03 мая 2024, 22:09 | Обновлено 03 мая 2024, 22:11
96
0
Вторая лига. Скала обыграла Реал Фарму и вышла на 5-ю позицию
В другом матче игрового дня Чайка и Нива Винница разошлись миром
03 мая 2024, 22:09 | Обновлено 03 мая 2024, 22:11
96
0
3 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.
Скала обыграла Реал Фарму (2:0) и вышла на 5-ю позицию.
В другом матче игрового дня Чайка и Нива Винница разошлись миром (0:0).
Вторая лига. 27-й тур, 3 мая
Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый – 0:2
Голы: Фомин, 29, Лисовык, 90+5
Чайка П.Борщаговка – Нива Винница – 0:0
Турнирная таблица
Реал Фарма Одесса – Скала 1911 Стрый
Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Фомин (Скала 1911).
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