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  4. ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Англия
03 мая 2024, 01:59 |
412
0

ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ

2 мая 2012 года Паписс Сиссе невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха

03 мая 2024, 01:59 |
412
0
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паписс Сиссе

2 мая 2012 года был забит один из самых необычных и красивых голов в истории Английской Премьер-лиги.

В матче между командами «Ньюкасл» и «Челси» «сороки» неожиданно обыграли именитых соперников на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0. Паписс Сиссе тогда отличился дублем, а один из голов был признан лучшим результативным ударом сезона в том чемпионате Англии.

Сенегалец невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха, который, казалось, абсолютно не ожидал такого решения от соперника.

Паписс Сиссе покинул «Ньюкасл» и АПЛ в 2016 году, после чего сменил несколько команд в Турции. Последним клубом 38-летнего сенегальца был французский «Амьен», из которого он ушел летом 2023 года. Официально о завершении карьеры ветеран не объявлял.

ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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