ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
2 мая 2012 года Паписс Сиссе невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха
2 мая 2012 года был забит один из самых необычных и красивых голов в истории Английской Премьер-лиги.
В матче между командами «Ньюкасл» и «Челси» «сороки» неожиданно обыграли именитых соперников на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0. Паписс Сиссе тогда отличился дублем, а один из голов был признан лучшим результативным ударом сезона в том чемпионате Англии.
Сенегалец невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха, который, казалось, абсолютно не ожидал такого решения от соперника.
Паписс Сиссе покинул «Ньюкасл» и АПЛ в 2016 году, после чего сменил несколько команд в Турции. Последним клубом 38-летнего сенегальца был французский «Амьен», из которого он ушел летом 2023 года. Официально о завершении карьеры ветеран не объявлял.
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Still trying to figure out how Papiss Cissé pulled this off 12 years later 😱— B/R Football (@brfootball) May 2, 2024
(via @NUFC)pic.twitter.com/N9aMpAC77P
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