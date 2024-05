2 мая 2012 года был забит один из самых необычных и красивых голов в истории Английской Премьер-лиги.

В матче между командами «Ньюкасл» и «Челси» «сороки» неожиданно обыграли именитых соперников на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0. Паписс Сиссе тогда отличился дублем, а один из голов был признан лучшим результативным ударом сезона в том чемпионате Англии.

Сенегалец невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха, который, казалось, абсолютно не ожидал такого решения от соперника.

Паписс Сиссе покинул «Ньюкасл» и АПЛ в 2016 году, после чего сменил несколько команд в Турции. Последним клубом 38-летнего сенегальца был французский «Амьен», из которого он ушел летом 2023 года. Официально о завершении карьеры ветеран не объявлял.

ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ

Still trying to figure out how Papiss Cissé pulled this off 12 years later 😱



(via @NUFC)pic.twitter.com/N9aMpAC77P