ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф
30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и играет матч престижа против рижского клуба.
ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
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