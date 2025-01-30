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Лига Европы
30 января 2025, 22:07 | Обновлено 30 января 2025, 22:13
266
0

ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф

30 января 2025, 22:07 | Обновлено 30 января 2025, 22:13
266
0
ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ
MEGOGO

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и играет матч престижа против рижского клуба.

ФОТО. Сколько зрителей посетили игру? Антианшлаг на матче Динамо и РФШ

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Лига Европы. Все матчи игрового дня 30 января. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ фото зрители
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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