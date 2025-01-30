ВИДЕО. Возвращение неизбежно. Неймар подтвердил свой переход в Сантос

Звездный экс-вингер «Аль-Хиляля» Неймар очень близок к переходу в «Сантос».

Бразилец начинал свою профиссионную карьеру именно в «Сантосе», за который выступал с зимы 2009 года по лето 2013 года. В социальной сети X (Twitter) звездный вингер опубликовал видео, в котором вспомнил свою игру за бразильский клуб.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 15 миллионов евро. Бразилец находится в состоянии свободного агента. Последним его клубом был саудовский «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне 2 матча и не отметился результативными действиями.

ВИДЕО. Возвращение неизбежно. Неймар анонсировал переход в Сантос.