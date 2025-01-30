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Бразилия
30 января 2025, 21:38 | Обновлено 30 января 2025, 21:43
206
3

ВИДЕО. Возвращение неизбежно. Неймар подтвердил свой переход в Сантос

Звездный бразилец в ближайшее время присоединится к своей бывшей команде

30 января 2025, 21:38 | Обновлено 30 января 2025, 21:43
206
3
ВИДЕО. Возвращение неизбежно. Неймар подтвердил свой переход в Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный экс-вингер «Аль-Хиляля» Неймар очень близок к переходу в «Сантос».

Бразилец начинал свою профиссионную карьеру именно в «Сантосе», за который выступал с зимы 2009 года по лето 2013 года. В социальной сети X (Twitter) звездный вингер опубликовал видео, в котором вспомнил свою игру за бразильский клуб.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 15 миллионов евро. Бразилец находится в состоянии свободного агента. Последним его клубом был саудовский «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне 2 матча и не отметился результативными действиями.

ВИДЕО. Возвращение неизбежно. Неймар анонсировал переход в Сантос.

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Неймар Сантос трансферы чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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WalterBlack
Думаю на цьому можна попрощатися з бразильцем. Сантос це хороше місце для закінчення карʼєри але все ж міг би не покидати Європу та пограти в ній ще б декілька років
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