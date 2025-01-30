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Лига Европы
30 января 2025, 23:25 | Обновлено 30 января 2025, 23:35
53
0

ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ

Забитым мячом отметился Диогу Далот

30 января 2025, 23:25 | Обновлено 30 января 2025, 23:35
53
0
ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 60-й минуте игры фулбек гостей Диогу Далот вывел свою команду вперед с передачи хавбека Кобби Мейну.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Далот, 60

ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ

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Манчестер Юнайтед Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор Диогу Далот
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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