30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.

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На 60-й минуте игры фулбек гостей Диогу Далот вывел свою команду вперед с передачи хавбека Кобби Мейну.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Далот, 60

ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ