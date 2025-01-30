Лига Европы30 января 2025, 23:25 | Обновлено 30 января 2025, 23:35
53
0
ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ
Забитым мячом отметился Диогу Далот
30 января 2025, 23:25 | Обновлено 30 января 2025, 23:35
53
0
30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 60-й минуте игры фулбек гостей Диогу Далот вывел свою команду вперед с передачи хавбека Кобби Мейну.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Далот, 60
ВИДЕО. Красные дьяволы впереди. Манчестер Юнайтед забил гол в ворота ФКСБ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины
Футбол | 30 января 2025, 20:53 41
30 января в 22:00 пройдет матч последнего, 8-го тура Лиги Европы
Футбол | 30.01.2025, 21:44
Бокс | 30.01.2025, 11:52
Бокс | 30.01.2025, 12:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 21:41 2
28.01.2025, 20:17 4
30.01.2025, 09:13 1
29.01.2025, 17:07 25
Другие виды
28.01.2025, 23:20 2
28.01.2025, 17:10 2
28.01.2025, 21:25 23