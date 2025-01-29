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  4. Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 21:07 |
2791
1

Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию

Андрей пожелал успехов вратарю

29 января 2025, 21:07 |
2791
1
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
УАФ. Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

На этот трансфер отреагировал именитый вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко, который пожелал Георгию успехов.

«Мой друг, успехов тебе», – написал Ярмоленко в своем Инстаграме.

Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.

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Динамо Киев трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ Андрей Ярмоленко
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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