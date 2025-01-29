Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию

Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

На этот трансфер отреагировал именитый вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко, который пожелал Георгию успехов.

«Мой друг, успехов тебе», – написал Ярмоленко в своем Инстаграме.

Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.