Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо

Вечером 30 января в одно время в 22:00 состоятся все 18 матчей заключительного, 8-го тура Лиги Европы.

Киевское Динамо в немецком городе Гамбург попрощается с еврокубками матчем против РФШ Рига.

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Неделей ранее киевское «Динамо» на выезде в Стамбуле сыграло вничью матч 7-го тура против турецкого Галатасарая (3:3) благодаря дублю опытного вингера Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала

В плей-офф Лиги Европы уже вышли 15 команд:

Лацио (19 очков) – прямая путевка в 1/8 финала

Айнтрахт, Атлетик (по 16)

Манчестер Юнайтед (15)

Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)

Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)

Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)

Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)

На попадание в топ-24 также претендуют:

Аякс, ПАОК, Реал Сосьедад, Мидтьюлланд, Эльфсборг (по 10)

Рома, Ференцварош, Фенербахче, Бешикташ (по 9)

Порту (8)

Твенте, Брага (по 7)

Хоффенхайм, Маккаби Тель-Авив (по 6)

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Под вопросом судьба итальянской Ромы в этом турнире. Команде украинского форварда Артема Довбика нужно побеждать немецкий Айнтрахт в последнем туре, чтобы гарантировать себе евровесну.

⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января

22:00. Андерлехт – Хоффенхайм

22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень

22:00. Аякс – Галатасарай

22:00. Брага – Лацио

22:00. Динамо – РФШ

– РФШ 22:00. Лион – Лудогорец

22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту

22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче

22:00. Ницца – Буде-Глимт

22:00. Олимпиакос – Карабах

22:00. Реал Сосьедад – ПАОК

22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз

22:00. Рома – Айнтрахт

22:00. Славия Прага – Мальме

22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед

22:00. Твенте – Бешикташ

22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг

22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар

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