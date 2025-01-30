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Лига Европы
30 января 2025, 12:23 | Обновлено 30 января 2025, 12:39
423
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Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо

Команда Александра Шовковского имеет шанс одержать первую победу в турнире

30 января 2025, 12:23 | Обновлено 30 января 2025, 12:39
423
2
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 января в одно время в 22:00 состоятся все 18 матчей заключительного, 8-го тура Лиги Европы.

Киевское Динамо в немецком городе Гамбург попрощается с еврокубками матчем против РФШ Рига.

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Неделей ранее киевское «Динамо» на выезде в Стамбуле сыграло вничью матч 7-го тура против турецкого Галатасарая (3:3) благодаря дублю опытного вингера Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.

Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала

В плей-офф Лиги Европы уже вышли 15 команд:

  • Лацио (19 очков) – прямая путевка в 1/8 финала
  • Айнтрахт, Атлетик (по 16)
  • Манчестер Юнайтед (15)
  • Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
  • Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)
  • Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)
  • Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)

На попадание в топ-24 также претендуют:

  • Аякс, ПАОК, Реал Сосьедад, Мидтьюлланд, Эльфсборг (по 10)
  • Рома, Ференцварош, Фенербахче, Бешикташ (по 9)
  • Порту (8)
  • Твенте, Брага (по 7)
  • Хоффенхайм, Маккаби Тель-Авив (по 6)

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Под вопросом судьба итальянской Ромы в этом турнире. Команде украинского форварда Артема Довбика нужно побеждать немецкий Айнтрахт в последнем туре, чтобы гарантировать себе евровесну.

⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января

  • 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм
  • 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень
  • 22:00. Аякс – Галатасарай
  • 22:00. Брага – Лацио
  • 22:00. Динамо – РФШ
  • 22:00. Лион – Лудогорец
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту
  • 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче
  • 22:00. Ницца – Буде-Глимт
  • 22:00. Олимпиакос – Карабах
  • 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК
  • 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз
  • 22:00. Рома – Айнтрахт
  • 22:00. Славия Прага – Мальме
  • 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Твенте – Бешикташ
  • 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг
  • 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 7 6 1 0 17 - 4 19
2 Айнтрахт Ф 7 5 1 1 14 - 8 16
3 Атлетик Бильбао 7 5 1 1 12 - 6 16
4 Манчестер Юнайтед 7 4 3 0 14 - 9 15
5 Лион 7 4 2 1 15 - 7 14
6 Тоттенхэм 7 4 2 1 14 - 9 14
7 Андерлехт 7 4 2 1 11 - 8 14
8 ФКСБ 7 4 2 1 10 - 7 14
9 Галатасарай 7 3 4 0 18 - 14 13
10 Будё-Глимт 7 4 1 2 13 - 10 13
11 Виктория Пльзень 7 3 3 1 12 - 9 12
12 Олимпиакос Пирей 7 3 3 1 6 - 3 12
13 Глазго Рейнджерс 7 3 2 2 14 - 9 11
14 АЗ Алкмаар 7 3 2 2 10 - 9 11
15 Юнион Сент-Жилуаз 7 3 2 2 7 - 6 11
16 Аякс 7 3 1 3 14 - 7 10
17 ПАОК 7 3 1 3 12 - 8 10
18 Реал Сосьедад 7 3 1 3 11 - 9 10
19 Мидтьюлланд 7 3 1 3 7 - 7 10
20 Эльфсборг 7 3 1 3 9 - 11 10
21 Рома 7 2 3 2 8 - 6 9
22 Ференцварош 7 3 0 4 11 - 12 9
23 Фенербахче 7 2 3 2 7 - 9 9
24 Бешикташ 7 3 0 4 10 - 14 9
25 Порту 7 2 2 3 12 - 11 8
26 Твенте 7 1 4 2 7 - 9 7
27 Брага 7 2 1 4 8 - 12 7
28 Хоффенхайм 7 1 3 3 7 - 11 6
29 Маккаби Тель-Авив 7 2 0 5 8 - 16 6
30 РФШ 7 1 2 4 6 - 12 5
31 Славия Прага 7 1 1 5 5 - 9 4
32 Мальмё 7 1 1 5 8 - 15 4
33 Лудогорец 7 0 3 4 3 - 10 3
34 Карабах 7 1 0 6 6 - 17 3
35 Ницца 7 0 2 5 6 - 15 2
36 Динамо Киев 7 0 1 6 4 - 18 1
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Alexander Киев
То не прощання, то обісрання дЄрнами
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