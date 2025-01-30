Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Команда Александра Шовковского имеет шанс одержать первую победу в турнире
Вечером 30 января в одно время в 22:00 состоятся все 18 матчей заключительного, 8-го тура Лиги Европы.
Киевское Динамо в немецком городе Гамбург попрощается с еврокубками матчем против РФШ Рига.
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Неделей ранее киевское «Динамо» на выезде в Стамбуле сыграло вничью матч 7-го тура против турецкого Галатасарая (3:3) благодаря дублю опытного вингера Андрея Ярмоленко.
Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции, потеряв все шансы на евровесну.
Лидирует в турнире итальянский клуб Лацио, который с 19 очками первым гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала
В плей-офф Лиги Европы уже вышли 15 команд:
- Лацио (19 очков) – прямая путевка в 1/8 финала
- Айнтрахт, Атлетик (по 16)
- Манчестер Юнайтед (15)
- Лион, Тоттенхэм, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
- Галатасарай, Буде-Глимт (по 13)
- Виктория Пльзень, Олимпиакос (по 12)
- Рейнджерс, АЗ Алкмаар, Сен-Жилуаз (по 11)
На попадание в топ-24 также претендуют:
- Аякс, ПАОК, Реал Сосьедад, Мидтьюлланд, Эльфсборг (по 10)
- Рома, Ференцварош, Фенербахче, Бешикташ (по 9)
- Порту (8)
- Твенте, Брага (по 7)
- Хоффенхайм, Маккаби Тель-Авив (по 6)
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Под вопросом судьба итальянской Ромы в этом турнире. Команде украинского форварда Артема Довбика нужно побеждать немецкий Айнтрахт в последнем туре, чтобы гарантировать себе евровесну.
⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января
- 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм
- 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень
- 22:00. Аякс – Галатасарай
- 22:00. Брага – Лацио
- 22:00. Динамо – РФШ
- 22:00. Лион – Лудогорец
- 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту
- 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче
- 22:00. Ницца – Буде-Глимт
- 22:00. Олимпиакос – Карабах
- 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК
- 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз
- 22:00. Рома – Айнтрахт
- 22:00. Славия Прага – Мальме
- 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Твенте – Бешикташ
- 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг
- 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2
|Айнтрахт Ф
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|3
|Атлетик Бильбао
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4
|Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5
|Лион
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|6
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7
|Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8
|ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|9
|Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18 - 14
|13
|10
|Будё-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|11
|Виктория Пльзень
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|12
|Олимпиакос Пирей
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|13
|Глазго Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|14
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|15
|Юнион Сент-Жилуаз
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|16
|Аякс
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|17
|ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|18
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|19
|Мидтьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|20
|Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21
|Рома
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|22
|Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11 - 12
|9
|23
|Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24
|Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|25
|Порту
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|26
|Твенте
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|27
|Брага
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|28
|Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|29
|Маккаби Тель-Авив
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|30
|РФШ
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|31
|Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|32
|Мальмё
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|33
|Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3 - 10
|3
|34
|Карабах
|7
|1
|0
|6
|6 - 17
|3
|35
|Ницца
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|36
|Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
📊 Инфографика
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