Лига чемпионов03 мая 2024, 13:12 |
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Жан-Луи ГАССЕ: «Я недоволен. У нас были шансы для победы над Аталантой»
Главный тренер «Марселя» прокомментировал ничью с «Аталантою»
03 мая 2024, 13:12 |
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Главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал ничью с итальянской «Аталантой» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы:
«Я не совсем доволен, потому что у нас было 2 или 3 момента, чтобы выиграть матч 2:1. Тогда мы были бы довольны. Но это лишь тайм при ничейном счете, и мы собираемся ехать и отдать все в Италии. Сегодня мы увидели, что можем быть опасными для них».
Ответный матч между «Аталантой» и «Марселем» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени.
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