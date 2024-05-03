Жан-Луи ГАССЕ: «Я недоволен. У нас были шансы для победы над Аталантой»

Главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал ничью с итальянской «Аталантой» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы:

«Я не совсем доволен, потому что у нас было 2 или 3 момента, чтобы выиграть матч 2:1. Тогда мы были бы довольны. Но это лишь тайм при ничейном счете, и мы собираемся ехать и отдать все в Италии. Сегодня мы увидели, что можем быть опасными для них».

Ответный матч между «Аталантой» и «Марселем» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени.