Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса
Немец – о будущем Мохамеда Салаха
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о перспективах египетского нападающего Мохамеда Салаха в стане мерсисайдского клуба.
«Это больше не моя тема. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Это решать другим, в первую очередь - Мо. Эти решения будут принимать другие люди», – заявил Клопп.
В нынешнем сезоне 31-летний Салах провел за мерсисайдцев 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 13 ассистов.
Ранее легенда «Ливерпуля» назвал одно противоречивое качество Мохамеда Салаха.
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