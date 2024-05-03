Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о перспективах египетского нападающего Мохамеда Салаха в стане мерсисайдского клуба.

«Это больше не моя тема. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Это решать другим, в первую очередь - Мо. Эти решения будут принимать другие люди», – заявил Клопп.

В нынешнем сезоне 31-летний Салах провел за мерсисайдцев 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 13 ассистов.

Ранее легенда «Ливерпуля» назвал одно противоречивое качество Мохамеда Салаха.