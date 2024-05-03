Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса
Англия
03 мая 2024, 12:55 | Обновлено 03 мая 2024, 13:06
237
0

Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса

Немец – о будущем Мохамеда Салаха

03 мая 2024, 12:55 | Обновлено 03 мая 2024, 13:06
237
0
Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о перспективах египетского нападающего Мохамеда Салаха в стане мерсисайдского клуба.

«Это больше не моя тема. Не думаю, что мне следует об этом говорить. Это решать другим, в первую очередь - Мо. Эти решения будут принимать другие люди», – заявил Клопп.

В нынешнем сезоне 31-летний Салах провел за мерсисайдцев 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 13 ассистов.

Ранее легенда «Ливерпуля» назвал одно противоречивое качество Мохамеда Салаха.

По теме:
Лутон Таун – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Ливерпуля назвал одно противоречивое качество Салаха
Форвард Вест Хэма предсказал развязку в чемпионской гонке в АПЛ
Ливерпуль Мохамед Салах Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ
Футбол | 03 мая 2024, 11:22 1
Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ
Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ

В Испании сообщают, что именно Андрей выйдет в старте на ответный матч против мюнхенцев

ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Футбол | 03 мая 2024, 07:44 16
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика

«Пенсионеры» вместе с Михаилом обыграли «Тоттенхэм» 2:0 в перенесенном матче АПЛ

В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины
Футбол | 02.05.2024, 15:12
В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины
В Реале упрекнули Лунина за матч с Баварией. Стали известны причины
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02.05.2024, 16:13
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»
Футбол | 03.05.2024, 07:45
КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»
КОСТЫШИН: «В УПЛ по качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
01.05.2024, 20:45 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
02.05.2024, 15:11 3
Хоккей
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
02.05.2024, 21:03 5
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем