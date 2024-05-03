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Англия
03 мая 2024, 11:34 | Обновлено 03 мая 2024, 11:41
237
0

Легенда Ливерпуля назвал одно противоречивое качество Салаха

Грэм Сунесс – о египетском нападающем

03 мая 2024, 11:34 | Обновлено 03 мая 2024, 11:41
237
0
Легенда Ливерпуля назвал одно противоречивое качество Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс критично высказался о качествах нападающего мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.

«Без сомнений, Мо очень высокого мнения о себе, и он был зол из-за того, что не вышел в стартовом составе на матч с «Вест Хэмом» на прошлой неделе. Салах – самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел. Даже до игры с «Вест Хэмом», когда Клопп оставил его на скамейке, Мохамед никогда не принимал таких решений тренера», – заявил Сунесс.

В нынешнем сезоне 31-летний Салах провел за мерсисайдцев 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 13 ассистов.

Ранее экс-игрок «Ман Юнайтед» Гари Невилл встал на защиту Мохамеда Салаха.

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Грэм Сунесс Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Daily Star
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