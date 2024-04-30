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Англия
30 апреля 2024, 11:19 | Обновлено 30 апреля 2024, 11:28
499
0

Экс-игрок Ман Юнайтед встал на защиту Салаха

Гари Невилл – о ситуации, в которой находится египетский нападающий

30 апреля 2024, 11:19 | Обновлено 30 апреля 2024, 11:28
499
0
Экс-игрок Ман Юнайтед встал на защиту Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, который специализируется на экспертном мнении, поделился мыслями об игре вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«За последнее время я посетил много матчей «Ливерпуля», и Салах не на своем уровне. Он был и остается потрясающим игроком, но в мерсисайдском дерби он был не в своей тарелке. Он не касался мяча в первом тайме. Думаю, что у него было около пяти-шести касаний после 30 с лишним минут. Он не был в игре, партнеры не вводили его в игру.

Салах просто врезался в кирпичную стену. Такие футболисты играют очень много и делают это так стабильно, а Салах практически постоянно присутствует в составе на протяжении шести или семи лет. Просто иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв», – заявил Невилл.

Напомним, 24 апреля в матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл на выезде «Эвертону» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, «Ливерпуль» и его новый тренер определились с будущим Салаха.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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