Ливерпуль и его новый тренер определились с будущим Салаха

Потенциальный новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот намерен сохранить в команде египетского форварда Мохамеда Салаха.

В продолжении сотрудничества с 31-летним игроком заинтересованы и мерсисайдцы.

Сообщается, что «Ливерпуль» хотел бы подписать с Салахом новый контракт со сроком действия до лета 2025 года.

Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В этом сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 12 ассистов в 41 матче за «красных».

Ранее легенда «Ливерпуля» раскритиковал Салаха.