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Англия
29 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:18
707
1

Ливерпуль и его новый тренер определились с будущим Салаха

Арне Слот и мерсисайдцы – о перспективах нападающего

29 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:18
707
1
Ливерпуль и его новый тренер определились с будущим Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Потенциальный новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот намерен сохранить в команде египетского форварда Мохамеда Салаха.

В продолжении сотрудничества с 31-летним игроком заинтересованы и мерсисайдцы.

Сообщается, что «Ливерпуль» хотел бы подписать с Салахом новый контракт со сроком действия до лета 2025 года.

Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В этом сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 12 ассистов в 41 матче за «красных».

Ранее легенда «Ливерпуля» раскритиковал Салаха.

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Мохамед Салах Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: Give me Sport
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Gargantua
32 года
последний шанс его дорого продать
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