Англия29 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:18
707
1
Ливерпуль и его новый тренер определились с будущим Салаха
Арне Слот и мерсисайдцы – о перспективах нападающего
29 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:18
707
1
Потенциальный новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот намерен сохранить в команде египетского форварда Мохамеда Салаха.
В продолжении сотрудничества с 31-летним игроком заинтересованы и мерсисайдцы.
Сообщается, что «Ливерпуль» хотел бы подписать с Салахом новый контракт со сроком действия до лета 2025 года.
Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В этом сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 12 ассистов в 41 матче за «красных».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2024, 06:30 44
Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1
Хоккей | 28 апреля 2024, 22:11 8
Забросили в ворота Нидерландов 4 шайбы
Футбол | 28.04.2024, 23:08
Футбол | 29.04.2024, 10:49
Футбол | 28.04.2024, 17:49
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2024, 06:32 7
27.04.2024, 21:52 35
28.04.2024, 11:35 2
27.04.2024, 08:43 3
27.04.2024, 10:28 26
27.04.2024, 15:10 5
27.04.2024, 08:01 3
Футбол
последний шанс его дорого продать