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  4. «Тень себя прежнего»: легенда Ливерпуля раскритиковал Салаха
Англия
25 апреля 2024, 14:16 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:18
163
0

«Тень себя прежнего»: легенда Ливерпуля раскритиковал Салаха

При этом Каррагер все равно считает Мохамеда легендой и суперзвездой мерсисайдцев

25 апреля 2024, 14:16 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:18
163
0
«Тень себя прежнего»: легенда Ливерпуля раскритиковал Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о нападающем «красных» Мохамеде Салахе после матча 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился после травмы. Он – легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков в истории команды, но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

На данный момент на счету «Ливерпуля» 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше, в активе подопечных Жузепа Гвардиолы 73 балла.

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Джейми Каррагер Мохамед Салах Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига
Юрій Вишневський Источник: Liverpool Echo
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