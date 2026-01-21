Нулевой спарринг Динамо, седьмая победа Арсенала в ЛЧ, успех Свитолиной
Главные новости за 20 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 января.
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли в 1/8 финала
Победная серия канониров продолжается. Арсенал на выезде обыграл Интер
Дубль Жезуса и гол Дьокереша принесли лондонцам 7-ю победу подряд в ЛX
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Забарный вышел на замену во втором тайме
Спортинг сумел победить в матче с чемпионами турнира
Дубль Мбаппе, перформанс Віні. Реал Мадрид знищив Монако у Лізі чемпіонів
Королівський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 6:1 у матчі 7-го туру
Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов
Горожане уступили Буде-Глимт
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Команда Костюка не смогла раскрыть защиту соперников
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала голкипера Марк-Андре тер Штегена
Немецкий вратарь покинул Барселону на правах аренды
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил клуб Первой лиги, где раньше работал Вирт
О назначении опытного специалиста сообщила тернопольская «Нива»
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге
Джима и дебютантки. Состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2026
Объявлены имена пяти спортсменок
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
«Сити» работает безупречно на трансферном рынке
