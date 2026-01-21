Нулевой спарринг Динамо, седьмая победа Арсенала в ЛЧ, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 января.

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли в 1/8 финала

Победная серия канониров продолжается. Арсенал на выезде обыграл Интер

Дубль Жезуса и гол Дьокереша принесли лондонцам 7-ю победу подряд в ЛX

Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Забарный вышел на замену во втором тайме

Спортинг сумел победить в матче с чемпионами турнира

Дубль Мбаппе, перформанс Віні. Реал Мадрид знищив Монако у Лізі чемпіонів

Королівський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 6:1 у матчі 7-го туру

Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов

Горожане уступили Буде-Глимт

Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны

Команда Костюка не смогла раскрыть защиту соперников

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала голкипера Марк-Андре тер Штегена

Немецкий вратарь покинул Барселону на правах аренды

ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил клуб Первой лиги, где раньше работал Вирт

О назначении опытного специалиста сообщила тернопольская «Нива»

Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open

Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу

Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге

Джима и дебютантки. Состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2026

Объявлены имена пяти спортсменок

Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»

«Сити» работает безупречно на трансферном рынке