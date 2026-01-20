Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок на стадионе «Аспмюра» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, а одним из ключевых моментов стало удаление Родри. Героями встречи стали нападающие «Буде-Глимт»: Каспер Хег оформил дубль уже к 24-й минуте, а на 58-й Йенс Петтер Гауге довел преимущество норвежцев до разгромного.

«Горожане» ответили голом Райана Шерки, однако вскоре остались в меньшинстве – Родри получил вторую желтую карточку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 7-й тур.

Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Голы: Хег, 22, 24, Гауге, 58 – Шерки, 60.

Удаление: Родри, 62.

Буде-Глимт: Хайкин, Бьоркан, Шоволд, Гундерсен, Бьортуфт, Гауге, Эвьен (Салтнес 76), Фет (Мяття 82), Берг, Бломберг (Эукленд 75), Хег, Хельмерсен 75).

Манчестер Сити: Доннарумма, О'Райли, Аит-Нури, Эллейн, Хусанов, Льюис, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден (Мармуш 70), Холанд.