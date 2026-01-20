Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.01.2026 19:45 – FT 3 : 1
Манчестер Сити
Лига чемпионов
20 января 2026, 21:38 | Обновлено 20 января 2026, 21:40
1865
8

Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов

Горожане уступили Буде-Глимт

20 января 2026, 21:38 | Обновлено 20 января 2026, 21:40
1865
8 Comments
Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Буде-Глимт – Манчестер Сити

Норвежский «Буде-Глимт» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок на стадионе «Аспмюра» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, а одним из ключевых моментов стало удаление Родри. Героями встречи стали нападающие «Буде-Глимт»: Каспер Хег оформил дубль уже к 24-й минуте, а на 58-й Йенс Петтер Гауге довел преимущество норвежцев до разгромного.

«Горожане» ответили голом Райана Шерки, однако вскоре остались в меньшинстве – Родри получил вторую желтую карточку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 7-й тур.

Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
Голы: Хег, 22, 24, Гауге, 58 – Шерки, 60.

Удаление: Родри, 62.

Буде-Глимт: Хайкин, Бьоркан, Шоволд, Гундерсен, Бьортуфт, Гауге, Эвьен (Салтнес 76), Фет (Мяття 82), Берг, Бломберг (Эукленд 75), Хег, Хельмерсен 75).

Манчестер Сити: Доннарумма, О'Райли, Аит-Нури, Эллейн, Хусанов, Льюис, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден (Мармуш 70), Холанд.

Буде-Глимт Манчестер Сити Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Болела
Ну це не просто сенсація.  Це по грі Сіті  просто роз..бали
Можна сказати 3:1 це ще відскочили..
Ответить
+7
User
Ще раз - стадо кончених піжонів!
Ответить
+6
kino
Ну що...Гвардіолу в Реал?!
Ответить
+5
Montreal Fan
Кайфова сенсація🥳🥳 Не очікували, що норвежці так розправляться з сіті👏👏
Ответить
+4
karimj
Недарма норвежці з тріумфом вийшли на ЧС.
Ответить
+2
OKs100
Физрук Гвардиола в своем репертуаре.
Ответить
+1
DaVinci
Схоже це останній сезон Гвардіоли в Сіті
Ответить
+1
AndiM
Оце докерувався бл, майже як зелений пдрас.
Ответить
-3
