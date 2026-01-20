Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.01.2026 19:45 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 января 2026, 11:14 |
18
0

Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 20 января в 22:00 по Киеву

20 января 2026, 11:14 |
18
0
Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Манчестер Сити (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Аспмира. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Буде-Глимт – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Интера оценил шансы команды в матче против Арсенала
Барселона теряет нападающего перед важным матчем Лиги чемпионов
Буде-Глимт Манчестер Сити Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20 января 2026, 09:18 5
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Клуб хотел бы вернуть Витиньо

7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Футбол | 19 января 2026, 16:29 1
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026

Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…

Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Футбол | 20.01.2026, 04:45
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру
Футбол | 20.01.2026, 11:23
Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру
Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
18.01.2026, 08:12 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 1
Теннис
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
18.01.2026, 16:06 5
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем