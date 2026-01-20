Будё-Глимт

20.01.2026 19:45 - : -
Лига чемпионов20 января 2026, 11:14 |
18
0
Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 20 января в 22:00 по Киеву
20 января 2026, 11:14 |
18
0
20 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Манчестер Сити (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Аспмира. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Буде-Глимт – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буде-Глимт – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2026, 09:18 5
Клуб хотел бы вернуть Витиньо
Футбол | 19 января 2026, 16:29 1
Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…
Футбол | 20.01.2026, 04:45
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Футбол | 20.01.2026, 11:23
Комментарии 0
Популярные новости
18.01.2026, 08:12 1
19.01.2026, 11:29 1
19.01.2026, 06:44 73
19.01.2026, 00:09 8
18.01.2026, 08:46 8
18.01.2026, 14:03 3
18.01.2026, 16:06 5
19.01.2026, 08:59 1