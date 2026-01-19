Будё-Глимт

Во вторник, 20 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Буде-Глимтом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Буде-Глимт

Норвежский футбол пока находится на паузе, однако «Буде-Глимт» продолжает выступления в Европе. После 6 туров Лиги чемпионов на балансе клуба есть 3 зачетных пункта, полученных благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема», «Славии» и «Боруссии Д». Такие результаты позволяют клубу занимать 32-ю строчку турнирной таблицы, расстояние от необходимого топ-24 составляет уже 4 очка.

За 30 туров прошлогоднего чемпионата Норвегии команда набрала 70 баллов, которые позволили ей занять 2-е место и стать вицечемпионом. От 1-го места «Буде-Глимт» отстал на 1 пункт. В кубке страны коллектив пока квалифицировался в 1/8 финала.

Манчестер Сити

Довольно неплохой сезон проводят «горожане», хотя в последних играх их результаты выглядят не слишком убедительно. Тем не менее, за 22 тура Премьер-лиги клубу удалось набрать 43 зачетных пункта, позволяющих занимать 2-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Арсенала, составляет уже 7 баллов. В Кубке Англии клуб уже дошел до 1/16, а в Кубке лиги в полуфинал.

За 6 игр Лиги чемпионов англичане получили 13 баллов, благодаря которым находятся на 4 месте общей таблицы соревнований. Однако даже от топ-11 коллектив отделяет всего 2 очка.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Буде-Глимт» забил 85 голов в предыдущем розыгрыше чемпионата Норвегии – лучший результат среди всех команд.

«Манчестер Сити» не победил ни в одном из последних 4-х поединков Премьер-лиги. На балансе команды 3 ничьи и 1 поражение.

«Манчестер Сити» забил 45 голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.92 для Буде-Глимт и 1.40 для Манчестер Сити. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3,5 с коэффициентом 1.86.