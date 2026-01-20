Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.01.2026 19:45 – FT 3 : 1
Манчестер Сити
Лига чемпионов
Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января английский Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 от норвежского Буде-Глимта.

Горожане проиграли выездной поединок со счетом 1:3 и доигрывали встречу вдесятером после удаления Родри на 62-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для подопечных Пепа Гвардиолы забил Райан Шерки, а у хозяев отличились Каспер Хег и Йенс Хауге.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января

Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Голы: Хег, 22, 24, Хауге, 58 – Шерки, 60

Удаление: Родри, 62 (Ман Сити)

Видеообзор матча

События матча

62’
Родриго Эрнандес (Манчестер Сити) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Нико О’Райли.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт), асcист Сондре Фет.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт), асcист Оле Бломберг.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт), асcист Оле Бломберг.
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д
Манчестер Сити Буде-Глимт Лига чемпионов видео голов и обзор Райан Шерки Каспер Хег Йенс Петтер Хауге
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
