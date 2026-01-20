Будё-Глимт

Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
20 января английский Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 от норвежского Буде-Глимта.
Горожане проиграли выездной поединок со счетом 1:3 и доигрывали встречу вдесятером после удаления Родри на 62-й минуте.
Единственный гол для подопечных Пепа Гвардиолы забил Райан Шерки, а у хозяев отличились Каспер Хег и Йенс Хауге.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января
Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
Голы: Хег, 22, 24, Хауге, 58 – Шерки, 60
Удаление: Родри, 62 (Ман Сити)
Видеообзор матча
События матча
