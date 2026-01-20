29-летний испанский хавбек Родри удален с поля в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Манчестер Сити (Англия).

Родри – обладатель Золотого мяча 2024 – получил две желтые карточки за две минуты и на 62-й оставил горожан в меньшинстве. Вначале испанец сфолил на Хаконе Эвьене, а затем повалил на газон Уле Бломберга [видео момента].

Манчестер Сити играет вдесятером и уступает соперникам со счетом 1:3. В первом тайме дубль за Буде-Глимт сделал Каспер Хег, на 58-й третий гол оформил Йенс Хауге, а у горожан пока что единственный мяч забил Райн Шерки (60-я минута).

ФОТО. Обладатель ЗМ-2024 получил 2 желтые за 2 минуты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine