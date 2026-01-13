Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного
13 января 2026, 09:05 | Обновлено 13 января 2026, 09:36
Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного

Главные новости за 12 января на Sport.ua

Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 января.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Королевский клуб простился с главным тренером

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Команду принял Альваро Арбелоа

2A. ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Гол Нанитамо Иконе принес команде Париж путевку в 1/8 финала

2B. ВИДЕО. Забарный упустил голевой шанс на 90+2 мин проигранного матча ПСЖ
Илья опасно пробил головой по воротам Парижа в 1/16 финала Кубка Франции

3A. Ассист Малиновского и шедевр Френдрупа. Дженоа разгромил Кальяри
Грифоны обошли соперника в таблице Серии А

3B. ВИДЕО. Малиновский отметился ассистом в игре с Кальяри
Украинец отдал идеальную разрезную передачу на Коломбо

4A. Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
В следующем раунде красные сыграют с Брайтоном

4B. Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2025

5A. Третье фиаско подряд. Аль-Наср с голом Роналду проиграл команде Аль-Хиляль
Криштиану и компания уступили лидерам в Саудовской Аравии со счетом 1:3

5B. ВИДЕО. 959-й в карьере: как Роналду забил гол в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср
Криштиану отличился в ворота соперников на 42-й минуте

6A. ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Краснопира из Карпат
Форвард получил договор на 3,5 года

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Василий Буртник выступал в составе «бело-синих» на правах аренды из «Нивы» Т

7A. Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
На старте отбора Ангелина в двух сетах переиграла Джоанну Гарленд

7B. Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Дарья справилась с Катажиной Кавой в первом круге отбора мейджора в Мельбурне

7C. Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
Юлия переиграла Алис Тубелло в трех партиях на старте квалификации мейджора

8A. Жеребьевкой определены пары 1/8 финала Кубка Украины по футзалу
Базовые даты матчей этой стадии – 11 и 28 февраля

8B. В Лондоне стартовал снукерный Мастерс. Уже выбыли Мерфи и Селби
Китайцы У Ицзе и Сяо Годун вышли в 1/4 финала престижного турнира

9A. Кабаел нокаутировал Кныбу, хотя недовольных осталось много
Агит быстро разобрался с польским претендентом. Однако рефери поторопился

10A. Почему Шахтер отдал Майкона бесплатно, устроив торги с двумя клубами
«Горняки» наконец-то закрыли страницу во взаимоотношениях с хавбеком

10B. Создатели интриги: как Ланс стал зимним чемпионом Лиги 1
Неожиданный участник чемпионской гонки во Франции

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
