Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Australian Open
13 января 2026, 04:51 | Обновлено 13 января 2026, 04:56
164
1

Дарья справилась с Катажиной Кавой в первом круге отбора мейджора в Мельбурне

Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла 24-ю сеяную Катажину Каву (WTA 135) из Польши.

Australian Open 2026. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 6:1, 2:6, 6:2

Снигур впервые сыграла против Кавы.

Дарья одержала четвертую победу в сезоне 2026 года. На прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 125 в Канберре.

Во втором круге Снигур встретится либо с Астрой Шармой (Австалия, WTA 157), либо с Карсон Брэнстин (Канада, WTA 179).

Дарья в пятый раз играет на Australian Open. В 2024 и 2025 годах она проходила квалификацию и покидала мейджор на стадии 1/64 финала.

Помимо Снигур, в полуфинале квалификации AO-2026 также пробились Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Статистика Дарья Снигур – Катажина Кава

Дарья Снигур Катажина Кава Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Що характерно, три сети Снігур тривали на півгодини менше, ніж два сети Калініної)
