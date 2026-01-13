Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Дарья справилась с Катажиной Кавой в первом круге отбора мейджора в Мельбурне
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла 24-ю сеяную Катажину Каву (WTA 135) из Польши.
Australian Open 2026. Квалификация
Дарья Снигур (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 6:1, 2:6, 6:2
Снигур впервые сыграла против Кавы.
Дарья одержала четвертую победу в сезоне 2026 года. На прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 125 в Канберре.
Во втором круге Снигур встретится либо с Астрой Шармой (Австалия, WTA 157), либо с Карсон Брэнстин (Канада, WTA 179).
Дарья в пятый раз играет на Australian Open. В 2024 и 2025 годах она проходила квалификацию и покидала мейджор на стадии 1/64 финала.
Помимо Снигур, в полуфинале квалификации AO-2026 также пробились Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
Статистика Дарья Снигур – Катажина Кава
