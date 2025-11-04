Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Прогнозы на 3-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 4 по 5 ноября состоятся поединки четвертого тура главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 4 по 5 ноября состоятся матчи четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!

🌍 Расписание и прогнозы на 4-й тур ЛЧ 2025/26:

Таблица Лиги чемпионов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 3 3 0 0 13 - 3 04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9
2 Бавария 3 3 0 0 12 - 2 04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 9
3 Интер Милан 3 3 0 0 9 - 0 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 9
4 Арсенал 3 3 0 0 8 - 0 04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 9
5 Реал Мадрид 3 3 0 0 8 - 1 04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9
6 Боруссия Д 3 2 1 0 12 - 7 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7
7 Манчестер Сити 3 2 1 0 6 - 2 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7
8 Ньюкасл 3 2 0 1 8 - 2 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6
9 Барселона 3 2 0 1 9 - 4 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6
10 Ливерпуль 3 2 0 1 8 - 4 04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6
11 Спортинг Лиссабон 3 2 0 1 7 - 4 04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 6
11 Челси 3 2 0 1 7 - 4 05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6
13 Карабах 3 2 0 1 6 - 5 05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6
14 Галатасарай 3 2 0 1 5 - 6 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 6
15 Тоттенхэм 3 1 2 0 3 - 2 04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 5
16 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 8 - 6 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 4
17 Аталанта 3 1 1 1 2 - 5 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 4
18 Марсель 3 1 0 2 6 - 4 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
19 Атлетико Мадрид 3 1 0 2 7 - 8 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
20 Брюгге 3 1 0 2 5 - 7 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
21 Атлетик Бильбао 3 1 0 2 4 - 7 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
22 Айнтрахт Ф 3 1 0 2 7 - 11 04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
23 Наполи 3 1 0 2 4 - 9 04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
24 Юнион Сент-Жилуаз 3 1 0 2 3 - 9 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
25 Ювентус 3 0 2 1 6 - 7 04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2
26 Будё-Глимт 3 0 2 1 5 - 7 04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
27 Монако 3 0 2 1 3 - 6 04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 2
28 Славия Прага 3 0 2 1 2 - 5 04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
29 Пафос 3 0 2 1 1 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2
30 Байер 3 0 2 1 5 - 10 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2
31 Вильярреал 3 0 1 2 2 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
32 Копенгаген 3 0 1 2 4 - 8 04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
33 Олимпиакос Пирей 3 0 1 2 1 - 8 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
34 Кайрат 3 0 1 2 1 - 9 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1
35 Бенфика 3 0 0 3 2 - 7 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
36 Аякс 3 0 0 3 1 - 11 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
Полная таблица

