Атлетико Мадрид

4 ноября на Метрополитано пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетико встретится с Юнион Сен-Жилуаз. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда давно уже не составляет реальную конкуренцию пары главных грандов испанского футбола. В позапрошлом сезоне она и вовсе закончила на четвертой позиции, причем уступив Жироне! Потом, капитально обновив состав летом позапрошлого года, в итоге просто снова стали третьими, по всем параметрам опять проиграли и Реалу, и Барселоне. Сейчас и вовсе был тяжелейший старт, с одной победой в пяти турах (а начинали и вовсе с поражения Эспаньолу). Но потом заметно прибавили, и даже разгромили 5:2 Реал в дерби.

Но в Лиге чемпионов пока что неудач больше. Сначала, отыграв пару голов с Ливерпулем, все равно проиграли из-за пропущенного на 90+ мяча от ван Дейка. Да, дальше Айнтрахт разгромили 5:1. И вроде бы в Лондоне бодались на равных с Арсеналом почти час игрового времени. Но потом уже к 70-й минуте оформили 0:4.

Юнион Сен-Жилуаз

Клуб - интересный пример того, как исторический, но давно забытый гранд оживает и обретает былое величие при новом инвесторе. Пару раз он был близок к трофею, но на финишной прямой уступали более опытному Брюгге. Только прошлой весной сценарий получился обратным, и уже привычного конкурента обошли, наконец-то выиграв Про-Лигу. Да и сейчас эта пара уже оторвалась от всех преследователей.

Титул в национальном первенстве открыл путь в Лигу чемпионов. И там бельгийцы начали с выездной победы над опытным соседом, ПСВ, причем 1:3. Но потом даже на собственной арене были неудачи - что с Ньюкасл Юнайтед, что с Интером были крупные поражения, с четырьмя пропущенными мячами и от англичан, и от итальянцев.

Статистика личных встреч

Впервые эти бельгийцы приедут в Мадрид.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе подопечных Диего Симеоне. Они тут обязаны брать три очка без проблем - ставим на них с форой -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,84).