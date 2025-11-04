С голом на 90+6-й минуте. Атлетико дома одолел Юнион Сен-Жилуаз

4 ноября в рамках матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» встретился с «Юнионом Сен-Жилуаз».

Поединок принимал стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Альвареса, Галлахера и Льоренте.

С шестью очками после четырех матче «Атлетико» расположился на 14-м месте. «Юнион Сен-Жилуаз» с тремя очками – 26-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1

Голы: Альварес, 40, Галлахер, 72, Льоренте, 90+6 – Сикес, 80

Getty Images/Global Images Ukraine.

