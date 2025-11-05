Атлетико Мадрид

Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1. С голом Альвареса. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Юнионом Сен-Жилуаз».
Поединок принимал «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
«Атлетико» С шестью очками расположился на 14-м месте. «Юнион Сен-Жилуаз» с тремя очками – 26-й.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1
Голы: Альварес, 40, Галлахер, 72, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
