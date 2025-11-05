Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1. С голом Альвареса. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
04.11.2025 22:00 – FT 3 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 01:27 | Обновлено 05 ноября 2025, 01:57
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1. С голом Альвареса. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов

Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1. С голом Альвареса. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

Во вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Юнионом Сен-Жилуаз».

Поединок принимал «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Атлетико» С шестью очками расположился на 14-м месте. «Юнион Сен-Жилуаз» с тремя очками – 26-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз – 3:1

Голы: Альварес, 40, Галлахер, 72, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Сайкс (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Софиан Буфаль.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Джулиано Симеоне.
