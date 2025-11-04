Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 4 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
04.11.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 19:46 |
167
0

Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 4 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 4 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

04 ноября 2025, 19:46 |
167
0
Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 4 ноября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 4 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле могут выйти украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

4-й тур. 4 ноября

  • 19:45 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)
  • 19:45 Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия)
  • 22:00 Атлетико (Испания) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция)
  • 22:00 Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  • 22:00 Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды)
  • 22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
  • 22:00 Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания)
  • 22:00 Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)

19:45 Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия)

22:00 Атлетико (Испания) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция)

22:00 Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания)

22:00 Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды)

22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания)

22:00 Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)

По теме:
Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал будет пытаться повторить достижение Лидса в Лиге чемпионов
Холанд определился, где хочет продолжить карьеру. Это не Манчестер Сити
Лига чемпионов смотреть онлайн Ювентус Ливерпуль Тоттенхэм Монако Олимпиакос Пирей Наполи Копенгаген Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Славия Прага Айнтрахт Франкфурт Роман Яремчук Буде-Глимт Андрей Лунин ПСЖ ПСВ Илья Забарный Юнион Сен-Жилуаз ПСЖ - Бавария Ливерпуль - Реал Наполи - Айнтрахт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04 ноября 2025, 18:35 6
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04 ноября 2025, 16:59 55
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство

Генерального директора Шахтера удивили слова президента Динамо

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»
Футбол | 04.11.2025, 18:58
Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»
Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 03.11.2025, 20:27
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 68
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 221
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем