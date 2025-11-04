Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 4 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 4 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

На поле могут выйти украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

4-й тур. 4 ноября

19:45 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)

19:45 Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия)

22:00 Атлетико (Испания) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция)

22:00 Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания)

22:00 Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды)

22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания)

22:00 Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

