Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов

Греческий Олимпиакос не сумел переиграть ПСВ в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Караискакис, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте хозяев вперед вывел Желсон Мартинш. Гости вырвали ничью на 90+3-й – отличился Рикардо Пепи.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь поединок в резерве.

Олимпиакос упустил шанс одержать первую победу в этом сезоне ЛЧ. У команды в активе два очка и 31-я позиция. ПСВ с пятью пунктами идет на 17-м месте.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Мартинш, 17 – Пепи, 90+3

