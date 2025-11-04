Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Греческая и нидерландская команды в четвертом туре сыграли вничью со счетом 1:1
Греческий Олимпиакос не сумел переиграть ПСВ в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Караискакис, завершилась со счетом 1:1.
На 17-й минуте хозяев вперед вывел Желсон Мартинш. Гости вырвали ничью на 90+3-й – отличился Рикардо Пепи.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь поединок в резерве.
Олимпиакос упустил шанс одержать первую победу в этом сезоне ЛЧ. У команды в активе два очка и 31-я позиция. ПСВ с пятью пунктами идет на 17-м месте.
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября
Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Мартинш, 17 – Пепи, 90+3
