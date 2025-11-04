Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
04 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:41
Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов

Греческая и нидерландская команды в четвертом туре сыграли вничью со счетом 1:1

04 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:41
Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий Олимпиакос не сумел переиграть ПСВ в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Караискакис, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте хозяев вперед вывел Желсон Мартинш. Гости вырвали ничью на 90+3-й – отличился Рикардо Пепи.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь поединок в резерве.

Олимпиакос упустил шанс одержать первую победу в этом сезоне ЛЧ. У команды в активе два очка и 31-я позиция. ПСВ с пятью пунктами идет на 17-м месте.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Мартинш, 17 – Пепи, 90+3

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
С голом на 90+6-й минуте. Атлетико дома одолел Юнион Сен-Жилуаз
Обмен уколами. Ювентус с голом Влаховича сыграл вничью со Спортингом в ЛЧ
Олимпиакос Пирей ПСВ Роман Яремчук Лига чемпионов Желсон Мартинш Рикардо Пепи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
