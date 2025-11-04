Олимпиакос Пирей

4 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос встретится с ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда добилась немалых успехов при Мендилибаре. Придя по ходу позапрошлого сезона, он выиграл с новыми подопечными Лигу конференций. Это вообще первый еврокубок для всей страны! Ну, а в прошлом сезоне в Пирей получилось вернуть и чемпионский титул. Сейчас в Пирее очень хотят его сохранить, но ПАОК как минимум не слабее. Отметим старт и в кубке, тем более что там в ворота Волоса дубль оформил Яремчук, который наконец-то восстановился после травмы.

Где пока мало что получается, это в Лиге чемпионов. В ней стартовали дома, с дебютирующим Пафосом, и даже при том, что соперник быстро остался вдесятером, ограничились только ничьей 0:0. А потом были поражения без вариантов, но и играли на выезде, причем с грандами: 0:2 с Арсеналом, 1:6 в Барселоне.

ПСВ

Клуб при Петере Босе вернулся на первое место в Эредивизии. Казалось бы, его упустят в прошлом сезоне, уж очень много ошибались в ряде матчей. Но все-таки в этой игре в поддавки последнее слово осталось тогда за Аяксом, и титул остался в Эйндховене. Сейчас куда более опаснее другой вечный конкурент, Фейеноорд, и на гонку с ним явно будет уходить немало сил.

В Лиге чемпионов голландцы постепенно набирали обороты. Сначала было поражения, причем дома номинальному аутсайдеру, дебютантам из Роял Юниона. Зато потом в Леверкузене оформили ничью с Байером. А в прошлом туре, даже пропустив первыми, на своем поле устроили неожиданные 6:2 с амбициозным Наполи. Хотя, конечно, помогло то, что уже в середине второго тайма у итальянцев был удален Лукка.

Статистика личных встреч

Стороны играли в плей-офф Лиги Европы в феврале 2021-го года. Тогда они обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают номинальное преимущество грекам. Но понятно, что оба клуба будут стремиться только к победе - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).