Олимпиакос Пирей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 13:37 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:38
61
0

Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча четвертого тура еврокубка начнется 4 ноября в 22:00 по Киеву

04 ноября 2025, 13:37 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:38
61
0
Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

4 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос встретится с ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда добилась немалых успехов при Мендилибаре. Придя по ходу позапрошлого сезона, он выиграл с новыми подопечными Лигу конференций. Это вообще первый еврокубок для всей страны! Ну, а в прошлом сезоне в Пирей получилось вернуть и чемпионский титул. Сейчас в Пирее очень хотят его сохранить, но ПАОК как минимум не слабее. Отметим старт и в кубке, тем более что там в ворота Волоса дубль оформил Яремчук, который наконец-то восстановился после травмы.

Где пока мало что получается, это в Лиге чемпионов. В ней стартовали дома, с дебютирующим Пафосом, и даже при том, что соперник быстро остался вдесятером, ограничились только ничьей 0:0. А потом были поражения без вариантов, но и играли на выезде, причем с грандами: 0:2 с Арсеналом, 1:6 в Барселоне.

ПСВ

Клуб при Петере Босе вернулся на первое место в Эредивизии. Казалось бы, его упустят в прошлом сезоне, уж очень много ошибались в ряде матчей. Но все-таки в этой игре в поддавки последнее слово осталось тогда за Аяксом, и титул остался в Эйндховене. Сейчас куда более опаснее другой вечный конкурент, Фейеноорд, и на гонку с ним явно будет уходить немало сил.

В Лиге чемпионов голландцы постепенно набирали обороты. Сначала было поражения, причем дома номинальному аутсайдеру, дебютантам из Роял Юниона. Зато потом в Леверкузене оформили ничью с Байером. А в прошлом туре, даже пропустив первыми, на своем поле устроили неожиданные 6:2 с амбициозным Наполи. Хотя, конечно, помогло то, что уже в середине второго тайма у итальянцев был удален Лукка.

Статистика личных встреч

Стороны играли в плей-офф Лиги Европы в феврале 2021-го года. Тогда они обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают номинальное преимущество грекам. Но понятно, что оба клуба будут стремиться только к победе - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Олимпиакос Пирей
4 ноября 2025 -
22:00
ПСВ Эйндховен
Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны побеждать»
Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Спортинг Лиссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос Пирей ПСВ Роман Яремчук Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2025, 22:19 5
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Футбол | 04 ноября 2025, 09:15 4
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ

Бывший полузащитник «горняков» и сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03.11.2025, 13:41
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 13:27
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем