Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олимпиакос – ПСВ – 1:1. Яремчук следил со скамейки. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
04.11.2025 22:00 – FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 01:59 | Обновлено 05 ноября 2025, 02:05
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Игра между командами Олимпиакос и ПСВ завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте Желсон Мартинш открыл счет для хозяев поля. Гости спасли игру на 90+3 минуте, когда забил Рикардо Пепи.

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч оставался в резерве Олимпиакоса.

Лига чемпионов. 4-й тур, 4 ноября

Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Желсон Мартинш, 17 – Пепи, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Олимпиакос Пирей), асcист Чикиньо.
Олимпиакос Пирей Роман Яремчук ПСВ видео голов и обзор Желсон Мартинш Лига чемпионов Рикардо Пепи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
