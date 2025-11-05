Олимпиакос – ПСВ – 1:1. Яремчук следил со скамейки. Видео голов и обзор

Вечером 4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Игра между командами Олимпиакос и ПСВ завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте Желсон Мартинш открыл счет для хозяев поля. Гости спасли игру на 90+3 минуте, когда забил Рикардо Пепи.

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч оставался в резерве Олимпиакоса.

Лига чемпионов. 4-й тур, 4 ноября

Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Желсон Мартинш, 17 – Пепи, 90+3

Видео голов и обзор матча