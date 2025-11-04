Два ярких игровых дня. 4-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
За два дня, 4 и 5 ноября, пройдут 18 матчей 4-го тура ЛЧ
4-й тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдет 4 и 5 ноября.
Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 4-м туре наибольший интерес вызывают матчи: Ливерпуль – Реал Мадрид, ПСЖ – Бавария, Ювентус – Спортинг, Наполи – Айнтрахт (4 ноября), Манчестер Сити – Боруссия Д, Брюгге – Барселона, Марсель – Аталанта, Бенфика – Байер (5 ноября).
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
После 3 туров лидируют: ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид (по 9 очков).
По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
4-й тур. 4–5 ноября 2025
Расписание матчей
- 04.11. 19:45 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)
- 04.11. 19:45 Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия)
- 04.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- 04.11. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция)
- 04.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
- 04.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды)
- 04.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
- 04.11. 22:00 Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания)
- 04.11. 22:00 Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)
- 05.11. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия)
- 05.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Вильярреал (Испания)
- 05.11. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
- 05.11. 22:00 Бенфика (Португалия) – Байер (Германия)
- 05.11. 22:00 Брюгге (Бельгия) – Барселона (Испания)
- 05.11. 22:00 Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан)
- 05.11. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия)
- 05.11. 22:00 Марсель (Франция) – Аталанта (Италия)
- 05.11. 22:00 Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|9
|2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|9
|3
|Интер Милан
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|9
|4
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|9
|5
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|9
|6
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12 - 7
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|7
|7
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|7
|8
|Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|9
|Барселона
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|10
|Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|6
|11
|Спортинг Лиссабон
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|6
|11
|Челси
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|6
|13
|Карабах
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|6
|14
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|6
|15
|Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|5
|16
|ПСВ Эйндховен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|4
|17
|Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|4
|18
|Марсель
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|19
|Атлетико Мадрид
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|20
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|21
|Атлетик Бильбао
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|22
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|0
|2
|7 - 11
|04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|23
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|24
|Юнион Сент-Жилуаз
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|25
|Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|27
|Монако
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|2
|28
|Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|29
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|30
|Байер
|3
|0
|2
|1
|5 - 10
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|2
|31
|Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|32
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|33
|Олимпиакос Пирей
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|34
|Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|36
|Аякс
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Товарищеский матч оказался очень результативным, суммарно было забито 8 голов
Усім гарного пива 🍻