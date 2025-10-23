Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой вечер прошли 9 поединков, и определены лидеры в таблице после 3 туров.

В центральном матче дня Реал переиграл Ювентус со счетом 1:0.

После 3 туров лидируют ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид (по 9 очков)

По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 19:45. Атлетик (Испания) – Карабах (Азербайджан) – 3:1

22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1

22.10. 22:00. Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5

22.10. 22:00. Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 0:0

22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 4:0

22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 0:0

22.10. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0

22.10. 22:00. Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 3 3 0 0 13 - 3 04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 2 Бавария 3 3 0 0 12 - 2 04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 9 3 Интер Милан 3 3 0 0 9 - 0 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 9 4 Арсенал 3 3 0 0 8 - 0 04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 9 5 Реал Мадрид 3 3 0 0 8 - 1 04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9 6 Боруссия Д 3 2 1 0 12 - 7 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7 7 Манчестер Сити 3 2 1 0 6 - 2 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 8 Ньюкасл 3 2 0 1 8 - 2 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 9 Барселона 3 2 0 1 9 - 4 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 10 Ливерпуль 3 2 0 1 8 - 4 04.11.25 22:00 Ливерпуль - Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6 11 Спортинг Лиссабон 3 2 0 1 7 - 4 04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 6 11 Челси 3 2 0 1 7 - 4 05.11.25 19:45 Карабах - Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6 13 Карабах 3 2 0 1 6 - 5 05.11.25 19:45 Карабах - Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6 14 Галатасарай 3 2 0 1 5 - 6 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 6 15 Тоттенхэм 3 1 2 0 3 - 2 04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 5 16 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 8 - 6 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 4 17 Аталанта 3 1 1 1 2 - 5 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 4 18 Марсель 3 1 0 2 6 - 4 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 19 Атлетико Мадрид 3 1 0 2 7 - 8 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 20 Брюгге 3 1 0 2 5 - 7 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3 21 Атлетик Бильбао 3 1 0 2 4 - 7 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3 22 Айнтрахт Ф 3 1 0 2 7 - 11 04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 23 Наполи 3 1 0 2 4 - 9 04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3 24 Юнион Сент-Жилуаз 3 1 0 2 3 - 9 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 25 Ювентус 3 0 2 1 6 - 7 04.11.25 22:00 Ювентус - Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2 26 Будё-Глимт 3 0 2 1 5 - 7 04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 27 Монако 3 0 2 1 3 - 6 04.11.25 22:00 Будё-Глимт - Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 2 28 Славия Прага 3 0 2 1 2 - 5 04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 29 Пафос 3 0 2 1 1 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 30 Байер 3 0 2 1 5 - 10 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2 31 Вильярреал 3 0 1 2 2 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 32 Копенгаген 3 0 1 2 4 - 8 04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 33 Олимпиакос Пирей 3 0 1 2 1 - 8 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 34 Кайрат 3 0 1 2 1 - 9 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 35 Бенфика 3 0 0 3 2 - 7 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 36 Аякс 3 0 0 3 1 - 11 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

