Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов

Английский Челси в столице Англии добыл яркую победу над нидерландским Аяксом в матче Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча третьего тура еврокубка прошла на стадионе Стэмофорд Бридж в Лондоне. Подопечные Энцо Марески одолели соперников со счетом 5:1.

В первом тайме было забито пять мячей, рефери назначил три пенальти и показал одну красную карточку. С 15-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Кеннета Тейлора.

В составе пенсионеров по одному голу оформили Марк Гию, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Эстевао и Тайрик Джордж. У Аякса отличился Ваут Вегхорст. Фернандес, Эстевао и Вегхорст забили с 11-метровой точки.

Челси добыл вторую победу в новом сезоне главного еврокубка и с шесть очками располагается на 11-м месте в таблице. У Аякса три поражение в трех турах, ноль пунктов и последняя, 36-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 3-й тур, 22 октября

Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

Голы: Гию, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45 (пен.), Эстевао, 45+6 (пен.), Джордж, 48 – Вегхорст, 33 (пен.)

Челси: Филип Йоргенсен, Уэсли Фофана, Тосин Адарабиойо (Трево Чалоба, 46), Йоррел Хато, Эстевао Виллиан, Энцо Фернандес (Андрей Сантос, 46), Мойсес Кайседо (Джош Ачимпонг, 50), Ромео Лавиа (Реджи Уолш, 66), Факундо Буонанотте, Джейми Байно-Гиттенс, Марк Гию (Тайрик Джордж, 46)

Аякс: Ремко Пасвер, Йосип Шутало, Коу Итакура, Юри Бас, Лукас Роса (Антон Гоэи, 84), Кеннет Тейлор, Джеймс Макконнелл (Юри Регер, 79), Оскар Глоч (Жорти Мокио, 23), Ваутер Вегхорст (Дави Классен, 46), Мика Годтс (Киан Фитц-Джим, 85), Рауль Моро

Предупреждения: Тосин Адарабиойо (31), Эстевао Виллиан (56) – Ваутер Вегхорст (45+5)

Удаления: Кеннет Тейлор (15)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

