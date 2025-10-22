Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Челси
22.10.2025 22:00 – FT 5 : 1
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:59 | Обновлено 23 октября 2025, 00:25
217
0

Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов

Пенсионеры переиграли нидерландскую команду 5:1 в третьем туре еврокубка

22 октября 2025, 23:59 | Обновлено 23 октября 2025, 00:25
217
0
Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Челси в столице Англии добыл яркую победу над нидерландским Аяксом в матче Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча третьего тура еврокубка прошла на стадионе Стэмофорд Бридж в Лондоне. Подопечные Энцо Марески одолели соперников со счетом 5:1.

В первом тайме было забито пять мячей, рефери назначил три пенальти и показал одну красную карточку. С 15-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Кеннета Тейлора.

В составе пенсионеров по одному голу оформили Марк Гию, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Эстевао и Тайрик Джордж. У Аякса отличился Ваут Вегхорст. Фернандес, Эстевао и Вегхорст забили с 11-метровой точки.

Челси добыл вторую победу в новом сезоне главного еврокубка и с шесть очками располагается на 11-м месте в таблице. У Аякса три поражение в трех турах, ноль пунктов и последняя, 36-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 3-й тур, 22 октября

Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

Голы: Гию, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45 (пен.), Эстевао, 45+6 (пен.), Джордж, 48 – Вегхорст, 33 (пен.)

Челси: Филип Йоргенсен, Уэсли Фофана, Тосин Адарабиойо (Трево Чалоба, 46), Йоррел Хато, Эстевао Виллиан, Энцо Фернандес (Андрей Сантос, 46), Мойсес Кайседо (Джош Ачимпонг, 50), Ромео Лавиа (Реджи Уолш, 66), Факундо Буонанотте, Джейми Байно-Гиттенс, Марк Гию (Тайрик Джордж, 46)

Аякс: Ремко Пасвер, Йосип Шутало, Коу Итакура, Юри Бас, Лукас Роса (Антон Гоэи, 84), Кеннет Тейлор, Джеймс Макконнелл (Юри Регер, 79), Оскар Глоч (Жорти Мокио, 23), Ваутер Вегхорст (Дави Классен, 46), Мика Годтс (Киан Фитц-Джим, 85), Рауль Моро

Предупреждения: Тосин Адарабиойо (31), Эстевао Виллиан (56) – Ваутер Вегхорст (45+5)

Удаления: Кеннет Тейлор (15)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ
Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Били-били и не забили. Аталанта и Славия поделили очки в Бергамо
Челси Аякс Лига чемпионов удаление (красная карточка) пенальти Марк Гию Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Эстевао Виллиан Тайрик Джордж Ваут Вегхорст Кеннет Тейлор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
Футбол | 22 октября 2025, 23:55 0
Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 22.10.2025, 22:05
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 7
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем